Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
Patronat, despre instigarea la boicotarea curierilor străini: Acești angajați muncesc onest

Publicat:

Instigarea românilor la boicotarea curierilor străini de către deputatul AUR Dan Tanasă a stârnit ample reacții din partea Patronatului Importatorilor Forței de Muncă (PIFM), care a făcut apel la nediscriminare, precizând că angajații străini muncesc onest și-și plătesc taxele ca orice român.

Angajat Glovo
Cei mai mulți muncitori străini vin din Nepal, Sri Lanka, Turcia şi India

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România face un apel ferm la respectarea demnității umane și a principiilor nediscriminării în spațiul public, amintind că libera circulație a persoanelor pentru muncă reprezintă un principiu de bază în Uniunea Europeană.

„Milioane de români au beneficiat și continuă să beneficieze de acest drept muncind legal în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau pe alte continente. A cere astăzi respingerea unor lucrători străini în România înseamnă a nega exact dreptul pe care cetățenii români l-au folosit pentru a construi un trai mai bun”, susțin reprezentanții patronatului.

Potrivit acestora, România se confruntă cu un deficit acut de personal în multiple domenii, iar lucrătorii străini, veniți legal, contribuie la funcționarea economiei. Orice companie care recurge la muncitori străini o face doar ca ultimă soluție, după ce a parcurs o procedură legală clar stabilită cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În primă instanță, angajatorii români sunt obligați să declare locurile de muncă vacante către ANOFM și să încerce ocuparea acestora cu forță de muncă autohtonă, inclusiv prin promovarea posturilor disponibile în spațiul online.

PIFM subliniază că, doar în cazul în care aceste locuri de muncă nu pot fi ocupate de cetățeni români, companiile primesc din partea ANOFM o adeverință care le permite să inițieze procesul de recrutare externă. Acest proces presupune selecția și testarea personalului din afara Uniunii Europene și parcurgerea unui întreg mecanism migraționist. „Angajarea de forță de muncă externă nu înseamnă deci înlocuirea cetățenilor români, ci o soluție de ultimă instanță la lipsa acută de resurse umane locale”, susține patronatul.

Mai mult, angajatorii suportă costuri suplimentare pentru fiecare angajat extra-comunitar: taxe către bugetul de stat pentru avizul de muncă, viza de muncă, permisul de ședere și alte obligații birocratice. În plus, procesul de angajare este unul extrem de complex și de durată, întinzându-se între 10 și 12 luni din momentul în care posturile sunt declarate la ANOFM și până la intrarea efectivă a lucrătorilor străini în România.

„Acești angajați extra-comunitari muncesc onest, plătesc taxe și își câștigă existența cu demnitate. Stigmatizarea lor pe criterii de origine etnică sau națională este nu doar imorală, ci și contrară valorilor europene și internaționale pe care România și le-a asumat”, a informat PIFM, cerând public instituțiilor abilitate să protejeze drepturile tuturor lucrătorilor, indiferent de naționalitate, și face un apel la solidaritate și respect reciproc între cetățeni. Numai prin colaborare și încredere putem construi o societate incluzivă, echitabilă și pregătită să facă față provocărilor economice actuale.

Amintim că deputatul AUR, Dan Tanasă, a postat recent pe o rețea de socializare un mesaj inflamator în care îndeamnă la boicotarea livrărilor și comenzilor dacă acestea „nu sunt livrate de un român”, criticând importul de „muncitori necalificați din Asia şi Africa” și încheind cu un apel: „Treziți-vă!!!”

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris deputatul

image

Într-un comentariu ce însoțește imaginea, Tanasă avertizează asupra unei „dictaturi” care, în viziunea sa, este susținută de „cei cu mintea slabă”. El descrie „vestul” ca fiind copleșit de „valul islamist” și avertizează că americanii „plâng în pumni” din cauza imigrației masive. Concluzia lui este: „Eu nu vreau așa ceva în România!”

„O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru ca nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a scris deputatul.

Economie

image
Au renunțat la locul de muncă, iar acum trăiesc într-o casă pe roți, fără televizor. Câți bani cheltuiesc pe lună
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani

image
Frumusețe naturală? Nici vorbă, pentru că Meghan nu arăta așa înainte și a declanșat o adevărată modă în chirurgia estetică

image
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!