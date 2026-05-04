Video Fritz, mesaj tranșant înainte de votul moțiunii: „Direcția pro-europeană a României nu mai poate depinde PSD”

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat luni, 4 mai, că parlamentarii formațiunii vor fi prezenți în plen la dezbaterea moțiunii de cenzură, însă nu vor participa la vot.

Liderul USR a adăugat că în Parlament există parlamentari care au semnat moțiunea, dar care „își dau seama că este o capcană întinsă de PSD poporului român”.

În opinia sa, există posibilitatea ca moțiunea să nu întrunească numărul necesar de voturi.

„Orice crede că zarurile au fost aruncate, nu este așa. (...) Cred că este foarte posibil mâine să vedem o surpriză și să vedem că această moțiune va pica. Facem un apel la responsabilitate. Aritmetica în Parlament arată că PSD și AUR nu au suficiente voturi pentru a trece această moțiune”, a spus Dominic Fritz.

Dominic Fritz a subliniat că inițiativa opoziției nu ar viza în mod direct un premier, ci ar fi determinată de reformele începute de Guvernul Bolojan.

„Nu este un conflict despre persoana lui Ilie Bolojan. Problema PSD și AUR este că acest guvern a început reforme reale, a început să se atingă de privilegiile lor. Acesta este motivul pentru care vor să îl vadă plecat”, a mai declarat liderul USR.

Acesta a avertizat că, în cazul în care PSD va vota moțiunea de cenzură alături de AUR, „ne transmit semnalul că nu vor să mergem pe o direcție pro-europeană”.

„USR își continuă, în primul rând, activitatea în ministerele pe care le conduce. Varianta unui guvern minoritar este una realistă și credem noi sănătoasă. Nu există teamă nici de alegeri anticipate, nici de opoziție”, mai spus Fritz.

Acesta a mai spus că „opțiunea noastră este clară și o vom argumenta în fața președintelui. De ce credem că direcția pro-europeană a României nu mai poate să depindă de PSD”.

„Decizia noastră este clară”, a spus liderul USR.