Fost ministru în Guvernul Bolojan: Nu există un „mesia politic”. Parlamentarii PSD se întâlnesc în ședință înainte de moțiune

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis luni, 4 mai, un mesaj despre funcționarea democrației și rolul instituțiilor în stat, într-un context politic tensionat marcat de dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Tot luni, parlamentarii PSD se întâlnesc într-o ședință.

Într-o postare publică, Rogobete avertizează asupra tendinței de personalizare excesivă a politicii și respinge ideea existenței unui „salvator” unic al sistemului politic. El subliniază că democrația nu poate depinde de o singură persoană, indiferent de popularitatea sau influența acesteia.

„Nu există un «mesia politic», iar democrația nu poate sta și nu trebuie să depindă de un singur om”, a transmis fostul ministru, care afirmă că un stat sănătos nu se construiește în jurul liderilor, ci în jurul unor instituții stabile, previzibile și responsabile.

În opinia sa, adevărata forță a unui stat democratic vine din echilibrul instituțional și din împărțirea responsabilităților. Rogobete susține că deciziile trebuie asumate la nivel instituțional, iar puterea trebuie controlată și distribuită, nu concentrată.

„Într-o democrație matură, responsabilitatea trebuie să rămână colectivă, nu transferată către un «salvator». Echilibrul nu vine dintr-un nume, ci din modul în care funcționează statul”, a mai scris acesta, subliniind importanța regulilor clare și a funcționării corecte a instituțiilor.

Parlamentarii PSD se reunesc înainte de votul moțiunii de cenzură

Mesajul fostului ministru vine pe fondul unui climat politic tensionat, în care Parlamentul se pregătește pentru votul asupra moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului. Senatorii și deputații Partidul Social Democrat urmează să se reunească luni, de la ora 15:00, într-o ședință internă decisivă înaintea votului din plen.

La discuții sunt așteptați liderul PSD, Sorin Grindeanu, și secretarul general al partidului, Claudiu Manda, care ar urma să se asigure că parlamentarii social-democrați vor fi prezenți și vor susține demersul politic inițiat alături de Alianța pentru Unirea Românilor și formațiunea PACE – Întâi România, potrivit unor surse Agerpres.

Moțiunea de cenzură, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari și a fost deja prezentată în plenul reunit al Parlamentului.

Documentul urmează să fie dezbătut și supus votului marți, de la ora 11:00, într-un scrutin secret cu bile. Inițiatorii cer demiterea Guvernului și îl acuză pe premier că ar „confunda reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.