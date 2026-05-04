Petrișor Peiu: „Este exclus ca vreun parlamentar AUR să nu voteze moțiunea”. Ce spune despre discuțiile cu liberalii

Petrișor Peiu (AUR) a declarat luni că toți cei 90 de parlamentari ai formațiunii vor susține moțiunea de cenzură împotriva Guvernuli Bolojan, care va fi supusă votului marți, 5 mai, în Parlament.

Liderul senatorilor AUR, a subliniat că „este exclus ca vreun parlamentar AUR să nu voteze moțiunea. Până la urmă când ne înscriem într-un partid ne supunem disciplinei de partid”, a declarat Peiu, la Parlament, potrivit Digi 24.

Peiu a precizat că nu există nemulțumiri interne față de decizia conducerii: „Nu am auzit niciun coleg care să fie nemulțumit de decizia partidului”. El a insistat că toți parlamentarii AUR vor fi prezenți și vor „vota pentru”, adăugând că „nu va fi nimeni care să nu voteze. Nu există”.

Liderul senatorilor AUR a comentat și situațiile în care unii parlamentari aleg să își arate bilele de vot: „Sunt unii parlamentari care se duc ei și arată bilele. Dar într-un partid democratic avem o unitate de păreri. De asta suntem într-un partid. Dacă nu ne convine că AUR e în opoziție, putem merge la un partid al Coaliției. De ce ar sta cineva în AUR care nu votează moțiunea?”.

Petrișor Peiu a criticat și poziția președintelui României, Nicușor Dan, afirmând că acesta „exclude AUR din orice joc politic” și tratează formațiunea ca „un fel de partid de mână a doua care nu are toate drepturile ca celelalte partide”.

Referitor la discuțiile cu alte formațiuni, liderul senatorilor AUR a precizat că au existat dialoguri cu liberalii: „Am avut discuții cu colegii liberali în sensul de a le transmite cum vedem noi lucrurile. Le-am explicat că suntem determinați să votăm această moțiune și le-am explicat cum vedem situația de după moțiune”.

Amintim că Petrișor Peiu este invitatul Interviurilor „Adevărul”, luni, 4 mai, de la ora 14.30. Parlamentarul opoziției va răspunde întrebărilor legate de criza politică în care se află România și de moțiunea de cenzură pe care partidul său a depus-o, alături de PSD, împotriva Guvernului Bolojan.