Premierul anunță noile taxe și impozite. „Vom reașeza TVA la două cote”

Premierul român Ilie Bolojan a comparat situația economică actuală cu cea din 2010, când România a avut cel mai mare deficit bugetar din ultimii 30 de ani.

UPDATE 5.42

Șeful Guvernului a anunțat că va fi propusă o măsură temporară, prin care și anul viitor pensii și salarii să rămâne plafonate. "Este o măsură strict pentru anul următor", a precizat acesta.

De asemenea, va fi propusă creșterea normei didactive cu 2 ore față de ce există acum în preuniversitar și universitar.

"Reforma burselor. Știu că nu e o chestiune populară, dar trebuie să fim corecți. A fost o creștere care nu poate fi suportată, mai ales pentru elevi. Aveam acum 3 ani o sumă de 188 milioane lei și anul trecut am ajuns la 4,7 miliarde lei. Este o creștere de zeci de ori și în afara că este o sumă foarte mare am ajuns ca printr-o aplicare neconformă să avem clase întregi care au burse de merit, dar care la BAC iau note de 5 sau 7 sau mai rău nu-și iau bacalaureatul. Nu mai știm ce înseamnă meritul", a mai spus premierul.

Pachetul va fi prezentat și detaliat mâine de miniștrii de linie.

UPDATE 5.37

"Vom reașeza TVA la 2 cote. Astăzi avem 3 cote de 5, 11 și 19. Cele două cote propuse sunt de 11% și 21%. La cota redusă rămân medicamentele, alimentele, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. Propunem ca și HoReCa să rămână la acest nivel", a transmis premierul.

El a precizat, de asemenea, că accizele la alcool, combustibil și tutun cresc cu 10%.

O altă măsură să referă la contributorii la CNAS.

"Vor crește contributorii la CNAS. Măsurile înseamnă două direcții, aplicare contribuții la pensiile de peste 3.000 de lei și eliminarea unor excepții în așa fel încât să creștem de la puțin peste 6 milioane la 8 milioane de contribuabili. La o pensie de 4.000 de lei, se va plăti diferența de la 4.000 la 3.000, adică 100 de lei."

De la 1 ianuarie, va creștere impozitul pe dividente de la 10 la 16%. Toate celelalte măsuri vor intra în vigoare de la 1 august.

De asemenea, vor fi taxate profiturile băncilor și suprataxate toate câștigurile din jocurile de noroc.

UPDATE 5.27

"De ce este corectarea deficitului o urgență și o prioritate? Am avut cel mai mare deficit din UE și al doilea din ultimii 30 de ani. Cel mai mare a fost în 2010, puțin mai mare ca cel de anul trecut, și vă rog să vă aduceți aminte că guvernele de atunci au fost nevoie să crească TVA de la 19 la 24% și să taie salariile din sectorul public cu 25%", a spus premierul.

"Suntem într-o situație nu foarte diferită, dar în ceasul al 10-11lea și nu trebuie să stăm până ajungem cu spatele la zid (...) Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte multe aceste măsuri ar fi câteva consecințe precum intrarea în incapacitate de plată. Ar însemna că creditorii noștri nu ne-ar mai împrumuta și nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile", a adăugat el.

Știre inițială

Liderii coaliției de guvernare, alături de miniștrii relevanți din cabinetul Bolojan, discută miercuri, 2 iulie, un pachet amplu de măsuri fiscale menite să reducă urgent deficitul bugetar record lăsat în urmă de fostul guvern.

Printre măsurile analizate se numără majorarea TVA-ului general de la 19% la 21%, creșterea unor taxe și impozite pentru mediul de afaceri, reducerea cheltuielilor bugetare, inclusiv a unor posturi și sporuri, stoparea cheltuielilor considerate nejustificate sau ineficiente.

Ilie Bolojan anunță deciziile la ora 17:00

Premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de presă la ora 17:00, transmisă live pe canalele oficiale ale Guvernului.

Este așteptat să anunțe oficial măsurile convenite cu partenerii de coaliție și cu cei din Executiv.

Evenimentul va fi la Palatul Victoria – Centrul de presă, și va putea fi urmărită live pe Facebook, YouTube și canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.