Video Ce le transmite președintele Nicușor Dan susținătorilor săi: „Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, după întâlnirea bianuală cu ambasadorii statelor europene, că instituțiile statului funcționează în continuare, în ciuda faptului că Executivul este interimar, și a subliniat că există un acord politic privind respectarea bugetului, reducerea deficitului și implementarea reformelor din PNRR.

„Statul român funcționează. Instituțiile funcționează. Avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că, în cazul în care vor apărea situații excepționale, Parlamentul poate fi convocat pentru a adopta măsurile necesare.

„În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a împlini aceste lipsuri”, a spus președintele.

Nicușor Dan a subliniat că există un consens politic în privința principalelor obiective economice și de reformă ale României.

„Foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe Anghel Saligny, pe OECD”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește implementarea Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), președintele a arătat că următoarele două luni sunt decisive și că partidele așteaptă de la Guvern calendarul măsurilor necesare.

„Așteptăm de la Guvern care să fie calendarul și, în funcție de asta, să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuții pe proiectele de legi”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre perspectivele învestirii unui nou Guvern, președintele a spus că își dorește ca Executivul cu puteri depline să fie instalat cât mai repede, însă a admis că nu există încă un calendar clar.

„Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm. Doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă le-a transmis acest mesaj liderilor politici, șeful statului a confirmat că menține un dialog constant cu aceștia.

„Da, vorbesc curent cu liderii partidelor”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a fost întrebat și despre incidentul privind o dronă care ar fi trecut neobservată de sistemele de apărare în zona Portul Constanța. Acesta a precizat că autoritățile analizează atât componenta aeriană, cât și cea navală a cazului.

„Da, sunt două chestiuni: aerian și naval. Pe drone aeriene suntem într-un proces, suntem într-un progres, dar încă... în aprilie se spune că evaluarea preliminară a ministerului că s-a întâmplat evenimentul nu era 100%. Iar pe drona navală există un raport preliminar și există o listă de întrebări”, a declarat Nicușor Dan.

Ce le transmite președintele Nicușor Dan susținătorilor săi

Întrebat despre comentariile critice apărute pe rețelele sociale și despre mesajele potrivit cărora unii dintre susținătorii săi ar vota pentru suspendarea sa, președintele a spus că deciziile sale sunt motivate de interesul public, chiar dacă uneori nemulțumesc o parte a electoratului.

„Le transmit că sunt un om rațional și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui înseamnă că are un motiv întemeiat. Eu, fiind un politician rațional, în opinia mea și cu responsabilitatea și jurământul depus la învestire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”, a declarat Nicușor Dan.

Condiția pentru desemnarea unui premier: o majoritate de 233 de parlamentari

Întrebat ce condiții ar trebui să îndeplinească partidele înainte ca el să desemneze un nou premier, președintele a spus că nu solicită un acord politic detaliat, ci doar existența unei majorități parlamentare certe.

„Eu sunt... în situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord de principiu, dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni”, a declarat Nicușor Dan.

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Întrebat despre solicitările formulate de partidele care negociază formarea unei majorități, șeful statului a spus că problema principală nu este conținutul unui eventual acord politic, ci lipsa voturilor necesare în Parlament.

„Nu cred că asta-i problema. Problema este dacă există o majoritate care susține un guvern și, în momentul ăsta, nu există acea majoritate”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că este dispus să intervină în negocieri doar dacă liderii politici îi vor solicita acest lucru.

„În măsura în care-mi solicită ajutorul, dar responsabilitatea este la ele. Eu în continuare nu înțeleg de ce n-a trecut Guvernul Tomac. Eu am făcut o propunere așa cum am considerat-o potrivită, crezând că ele vor trece, n-au trecut, responsabilitatea-i la partide”, a declarat Nicușor Dan.

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Întrebat cât timp este dispus să mai aștepte înainte de desemnarea unui nou prim-ministru, șeful statului a reiterat că decizia depinde de partidele parlamentare.

„Aștept partidele. Repet, responsabilitatea-i la ele și aștept ca ele să vină cu soluții de majoritate. Cred că așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a explicat și de ce, de această dată, nu dorește să desemneze un candidat înainte ca partidele să demonstreze că există o majoritate parlamentară.

„Spre deosebire de situațiile anterioare, în care era o așteptare rezonabilă că guvernul trece, acum este o certitudine că nu trece și nu vreau să facem un exercițiu de «hai să ne jucăm de-a prim-ministrul» și de-a desemnarea guvernului”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă își asumă o parte din responsabilitatea pentru actuala criză politică, șeful statului a răspuns că toți actorii implicați au făcut greșeli.

„Evident, toată lumea greșește”, a afirmat președintele.

El a explicat că proiectul coaliției formate din patru partide și reprezentanții minorităților naționale rămânea, în opinia sa, cea mai bună soluție pentru România.

„Noi am plecat acum un an cu soluția, în continuare în opinia mea, cea mai bună pentru România, a acestui guvern de patru partide plus minorități. Și într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult, astfel încât coaliția asta să reziste”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Alegerile anticipate rămân o opțiune

Întrebat dacă ia în calcul alegerile anticipate în cazul în care partidele nu vor ajunge la un acord, Nicușor Dan a spus că acest scenariu nu este exclus.

„Cred că această posibilitate există. Nu suntem încă în calendarul ei”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele s-a declarat însă optimist că România va evita o deteriorare a situației economice.

„I-am rugat deja pe liderii partidelor (...) să le spună evaluatorilor că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă din perspectivă financiară și economică toată lumea este aliniată. Sunt optimist că o să evităm o degradare care ar fi catastrofală”, a afirmat șeful statului.

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„Mă implic în negocieri dacă mi se cere”

Întrebat dacă va media negocierile dintre partide, Nicușor Dan a spus că este dispus să intervină, însă doar dacă liderii politici îi vor solicita acest lucru.

„Dacă-i nevoie, pot să fac asta. (...) Dacă mă solicită cineva, intervin, dar sincer nu cred că ajută acum”, a declarat președintele.

Acesta a precizat că, până în prezent, nu a primit o astfel de solicitare.

„Nu este o situație fericită”

Întrebat dacă România poate funcționa cu un guvern interimar până în toamnă, Nicușor Dan a spus că negocierile continuă, însă situația actuală nu este una normală.

„Pentru moment, nu simt că trebuie să mă implic”, a afirmat președintele, referindu-se la negocierile dintre partide.

Întrebat dacă țara poate rezista cu un executiv interimar până la toamnă, acesta a răspuns:

„Nu e o situație fericită, pentru că pierdem foarte multă energie pentru lucruri pe care un guvern normal le-ar rezolva mult mai repede”, a declarat Nicușor Dan.