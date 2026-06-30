Au trecut aproape două luni de la demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, iar România este în continuare fără un executiv cu puteri depline. Două încercări de formare a unui nou guvern au eșuat, negocierile dintre partide s-au blocat în repetate rânduri, iar decizia privind viitorul premier se află acum în mâinile președintelui Nicușor Dan. Într-o analiză pentru „Adevărul”, consultantul politic Radu Turcescu explică de ce s-a prelungit criza, de ce șeful statului pare să mizeze pe o soluție în jurul PSD și cine ar avea cel mai mult de câștigat dacă Sorin Grindeanu va fi desemnat să formeze noul guvern.

În opinia lui Radu Turcescu, impasul nu a fost provocat de diferențe ideologice majore, ci de refuzul liderilor politici de a renunța la propriile calcule și de a face primul compromis. Consultantul spune că, timp de aproape două luni, fiecare tabără a preferat să își conserve poziția decât să își asume costul unei înțelegeri.

„Dacă această criză a persistat atât de mult, motivul este unul extrem de simplu și cinic: timp de opt săptămâni, nimeni nu a vrut să cedeze niciun milimetru. Fiecare tabără s-a baricadat în propriile pretenții, preferând să țină țara pe loc, decât să riște o pierdere de imagine în fața propriului electorat. Am asistat la un război de uzură absurd, în care orgoliile liderilor au fost puse mai presus de orice logică administrativă", spune Radu Turcescu.

Consultantul consideră că negocierile au ajuns într-un punct în care partidele nu mai au foarte multe variante, iar presiunea acumulată în ultimele săptămâni le obligă să găsească o soluție.

„În acest moment, cred că suntem destul de aproape de deznodământ, dar nu pentru că politicienii au devenit brusc responsabili, ci pentru că au epuizat toate celelalte variante de șantaj reciproc. S-a ajuns la fundul sacului cu argumente. Ieșirea din criză nu va veni dintr-o reconciliere ideologică, ci dintr-o matematică rece a supraviețuirii parlamentare. Dacă partidele mari bat palma pe împărțirea ministerelor cheie în următoarele zile, am putea avea un guvern funcțional în maximum două săptămâni. Dacă negocierile se împotmolesc la detalii tehnice sau la împărțirea banilor pentru teritoriu, riscăm ca acest interimat toxic să se prelungească și să înghețe economia", avertizează Turcescu.

De ce pare Nicușor Dan dispus să colaboreze cu PSD

Posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru a provocat nemulțumiri în rândul unei părți a electoratului de dreapta. Radu Turcescu spune însă că decizia trebuie analizată prin prisma raportului de forțe din Parlament și nu exclusiv din perspectivă politică sau ideologică.

„Pentru a înțelege mișcarea președintelui Nicușor Dan, trebuie să privim dincolo de emoția de moment a străzii și să ne amintim o regulă de aur: politica este, prin excelență, arta compromisului și a dialogului. Un șef de stat nu își poate permite luxul de a guverna doar cu simpatii sau afinități ideologice; el trebuie să lucreze cu cifre și cu realități parlamentare reci. Dincolo de preferințele personale, datoria supremă a funcției sale este să asigure funcționarea statului, chiar și atunci când asta presupune decizii extrem de dificile. În momente de blocaj total, un lider autentic trebuie să aibă curajul să facă ceea ce trebuie pentru țară, nu ceea ce dă bine în sondaje", explică Radu Turcescu.

Consultantul admite că o astfel de decizie poate avea un cost electoral pentru președinte, însă consideră că alternativa ar fi fost menținerea unei instabilități politice cu efecte economice tot mai greu de gestionat.

„Președintele a ales pragmatismul responsabil în detrimentul unei popularități trecătoare. El este perfect conștient că o parte din electoratul său este profund dezamăgită și resimte această mutare ca pe o concesie greu de acceptat. Totuși, din perspectiva Cotroceniului, alternativa ar fi fost un haos prelungit. O coaliție fragilă de dreapta ar fi fost un guvern minoritar hăituit la fiecare proiect de lege, lipsit de oxigen politic. PSD oferă singurul lucru care contează acum pentru a opri deriva economică: stabilitatea numerică. Prin acest dialog constructiv, Nicușor Dan demonstrează maturitate politică; el a preferat să deconteze un cost de imagine pe termen scurt pentru a garanta o majoritate solidă, capabilă să treacă legi vitale și să ofere predictibilitate pe termen lung", spune Turcescu.

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Cine are de câștigat dacă Sorin Grindeanu ajunge premier

În opinia lui Radu Turcescu, principalul beneficiar al unei eventuale desemnări a lui Sorin Grindeanu ar fi PSD, care ar reveni la conducerea Guvernului și și-ar consolida poziția în administrație. Totodată, pentru actualul lider al social-democraților ar însemna și o revanșă personală.

„Principalul câștigător ar fi, fără îndoială, Partidul Social Democrat, urmat imediat de Sorin Grindeanu la nivel personal. Pentru PSD, revenirea la conducerea guvernului înseamnă recunoașterea statutului de forță politică indispensabilă. Partidul reintră oficial în controlul marilor bugete, al programelor de investiții și al numirilor în funcțiile cheie din administrație, lucru care va hrăni și va mulțumi structurile din teritoriu. Pentru Sorin Grindeanu, această nominalizare reprezintă o uriașă reparație istorică și politică. Să nu uităm că el a mai ocupat această funcție într-un context extrem de zbuciumat, fiind atunci demis chiar de propriul partid prin moțiune de cenzură. O revenire la Palatul Victoria ar fi victoria sa supremă în fața trecutului, transformându-l dintr-un fost premier de sacrificiu într-un lider de cursă lungă, capabil de mari compromisuri constructive", apreciază Radu Turcescu.

Cine pierde din acest scenariu

Dacă PSD și Sorin Grindeanu ar avea de câștigat, consultantul spune că există și tabere care ar ieși slăbite din această configurație. Este vorba atât despre liderii care au blocat negocierile, cât și despre cei care au mizat pe continuarea reformelor începute de fostul cabinet Bolojan.

„În primul rând, pierd masiv cei care se răzgândesc permanent, pun condiții de neclintit și lasă impresia publică că sunt mai preocupați de ceea ce doresc ei să câștige din politică decât de rezolvarea crizei. Această atitudine de blocaj și inflexibilitate i-a costat scump la masa negocierilor. În timp ce ei au rămas blocați în orgolii și revendicări nerealiste, restul actorilor politici au mers înainte, găsind soluții. Prin acest comportament ezitant, acești lideri nu doar că au pierdut trenul guvernării, dar au pierdut și încrederea publicului, care i-a taxat pentru că au pus mizele personale mai presus de stabilitatea țării", spune consultantul politic.

În același timp, Turcescu apreciază că un eventual guvern condus de Sorin Grindeanu ar schimba și direcția reformelor administrative începute în ultimele luni.

„Din punct de vedere al politicilor publice, marii perdanți sunt adepții reformelor radicale și tabăra politică reprezentată de fostul premier Bolojan. Această nominalizare trage practic cortina peste un mod de a face politică bazat pe tăieri administrative brute și restructurări rapide. Toate proiectele de eficientizare a aparatului bugetar vor fi cel mai probabil îndulcite sau încetinite, deoarece noua configurație va căuta pacea socială cu sindicatele și aparatul de stat. La nivel simbolic, pierde electoratul reformist, care resimte această alianță ca pe un blocaj al modernizării", conchide Radu Turcescu.

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De ce alegerile anticipate rămân puțin probabile

Scenariul alegerilor anticipate a fost invocat în repetate rânduri în timpul negocierilor dintre partide. Radu Turcescu consideră însă că acesta a funcționat mai degrabă ca instrument de presiune decât ca o opțiune reală, în condițiile în care foarte puțini parlamentari sunt dispuși să își riște mandatul.

„Dacă ar fi să avansez o cifră, probabilitatea alegerilor anticipate este sub 10%. În politica românească, anticipatele sunt precum armele nucleare: toată lumea vorbește despre ele pentru a-și speria adversarii, dar nimeni nu vrea cu adevărat să apese pe buton, pentru că distrugerea ar fi reciprocă. Organizarea unor alegeri anticipate presupune costuri uriașe, o perioadă de cel puțin trei-patru luni de haos electoral și, cel mai important, un risc major pentru parlamentarii actuali. Niciun deputat sau senator, indiferent de partid, nu este dispus să își pună în pericol mandatul sigur de patru ani de dragul unei aventuri electorale cu rezultat incert. Prin urmare, acest scenariu a fost doar o sperietoare folosită intens la masa negocierilor. Acum, când s-a conturat o variantă clară de guvernare în jurul numelui lui Sorin Grindeanu, ideea anticipatelor va fi, cel mai probabil, complet abandonată și îngropată", conchide Radu Turcescu.