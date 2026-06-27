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Siegfried Mureșan îl atacă pe Sorin Grindeanu: „Acum două luni fugea de funcția de premier, acum și-o dorește. A dus PSD la 13%”

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Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus premier de PNL, USR și UDMR, l-a atacat sâmbătă, 27 iunie, pe Sorin Grindeanu, propunere PSD de prim-ministru, pe care îl acuză de „răzgândire”, după ce a evitat timp de două luni această responsabilitate, pentru ca acum „dintr‑o dată” să își dorească mandatul.

Siegfried Mureșan. FOTO FB Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan. FOTO FB Siegfried Mureșan

„Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu: de două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-o dată își dorește”, a scris Siegfried Mureșan, sâmbătă, pe Facebook.

Mureșan susține că PSD mizează pe presiunea anticipatelor pentru a obține sprijin parlamentar, însă respinge ideea că PNL ar putea vota un astfel de guvern „de teamă”. În opinia sa, singurii care ar avea motive reale de îngrijorare în cazul unor alegeri anticipate ar fi chiar social‑democrații.

„Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23% la 13%”, mai arată Siegfried Mureșan, în aceeași postare.

Mesajul lui Siegfried Mureșan vine în contextul negocierilor tensionate privind formarea unui nou guvern, Grindeanu fiind varianta de premier avansată de PSD.

Mureșan a reiterat vineri că PNL nu va susține un guvern condus de Grindeanu și a acuzat PSD că încearcă să forțeze mâna partenerilor prin amenințarea cu anticipatele.

Cine este Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL–USR–UDMR

Amintim că Siegfried Mureșan, propus vineri de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a declarat că este pregătit să răspundă principalelor provocări ale României, invocând experiența acumulată în instituțiile europene și în gestionarea dosarelor economice și bugetare.

Siegfried Mureșan, în vârstă de 44 de ani, este considerat unul dintre cei mai influenți europarlamentari români ai ultimului deceniu. În prezent, ocupă două funcții de vârf în familia politică europeană de centru‑dreapta: vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European. Tot în această săptămână, a fost ales vicepreședinte al Partidului Național Liberal, în echipa condusă de Ilie Bolojan.

Născut la 20 septembrie 1981, la Hunedoara, Mureșan a absolvit Academia de Studii Economice din București, la secția cu predare în limba germană, iar ulterior și‑a continuat studiile la Universitatea Humboldt din Berlin. Înainte de a intra în politica românească, a lucrat în Bundestag și în structurile PPE de la Bruxelles, acumulând experiență în afaceri europene și politici economice.

Cariera sa politică a început în 2014, când a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară. În 2018 a trecut la PNL, consolidându‑și poziția în PPE. În Parlamentul European, Mureșan s‑a remarcat ca negociator‑șef pentru bugetul Uniunii Europene și ca co‑raportor pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Este, de asemenea, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. În 2021, președinta Maia Sandu l‑a decorat cu „Ordinul de Onoare” pentru contribuția la apropierea Chișinăului de Uniunea Europeană.

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