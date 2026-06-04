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AUR boicotează votul pentru desemnarea noului premier. Simion: „În fruntea țării trebuie să vină cei care au susținerea românilor”

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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că nu va participa la votul privind învestirea viitorului Guvern, acuzând lipsa de legitimitate a procesului politic. „Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor”, a transmis liderul AUR.

George Simion anunță blocaj în Parlament
George Simion FOTO: Mediafax

„La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației… AUR nu va susține așa ceva și rămâne alături de poporul român”, a transmis liderul formațiunii, George Simion.

Acesta a precizat că parlamentarii AUR nu vor intra în sala de vot.  

„Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea țării trebuie să vină cei care au susținerea românilor”, a mai spus acesta.

Președintele Nicușor Dan urmează să susțină astăzi, de la ora 18:00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia este așteptat să anunțe numele viitorului premier.

Potrivit surselor politice, Eugen Tomac este considerat favorit pentru desemnare în urma consultărilor recente.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat marți, 2 iunie, că formațiunea nu va susține în Parlament niciun guvern în care nu este reprezentată și care nu este condus de un premier desemnat de partid. Acesta a respins, totodată, varianta unui premier independent, având în vedere speculațiile privind viitoarea nominalizare pentru șefia Executivului.    

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