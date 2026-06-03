Negocieri de ultim moment la Cotroceni: Nicușor Dan, noi runde de discuții cu liderii partidelor pentru formarea Guvernului

Președintele Nicușor Dan continuă la Cotroceni seria de consultări informale cu liderii politici, în încercarea de a debloca negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a fost deja miercuri dimineață, 3 iunie, la discuții cu șeful statului, potrivit unor surse citate de News.

Negocierile vor continua în cursul zilei cu liderul USR, Dominic Fritz, și cu reprezentantul PSD, Sorin Grindeanu.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, în opinia sa, dacă ar fi președintele României, ar oferi PSD posibilitatea de a forma un guvern, având în vedere că este partidul cu cele mai multe mandate.

Pe de altă parte, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat marți, 2 iunie, că formațiunea nu va susține în Parlament niciun guvern în care nu este reprezentată și care nu este condus de un premier desemnat de partid. Acesta a respins, totodată, varianta unui premier independent, având în vedere speculațiile privind viitoarea nominalizare pentru șefia Executivului.