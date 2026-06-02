A murit generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române și rector al Academiei de Poliție. Avea 74 de ani

Generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și rector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Interne.

Reprezentanții MAI au transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind rolul său în sistemul de ordine publică și în formarea mai multor generații de polițiști. „Personalitate marcantă a sistemului de ordine publică și a învățământului de profil, a contribuit la formarea și îndrumarea a numeroase generații de polițiști”, se arată în mesajul instituției.

„Am primit cu tristețe vestea că generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție, a trecut la cele veșnice.Personalitate marcantă a sistemului de ordine publică și a învățământului de profil, a contribuit la formarea și îndrumarea a numeroase generații de polițiști, lăsând în urmă o moștenire profesională deosebită.Transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost aproape.Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis MAI, pe FB.

Și Asociația Internațională a Polițiștilor (IPA) a transmis un omagiu, amintind de activitatea sa îndelungată în fruntea organizației IPA România, pe care a condus-o între 1992 și 2018. Reprezentanții asociației au evidențiat contribuția sa la dezvoltarea structurii și la consolidarea acesteia la nivel internațional.

„Președinte al IPA România timp de peste două decenii, în perioada 1992-2018, domnul general Costică Voicu și-a pus în mod decisiv amprenta asupra dezvoltării organizației, contribuind la transformarea acesteia într-un reper pentru cei care poartă uniforma și într-un model de bune practici recunoscut la nivel internațional. Profesionalismul, experiența și devotamentul său vor rămâne repere pentru cei care i-au urmat exemplul, dar și în istoria secției noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat”, a transmis IPA.

Născut în noiembrie 1951, în județul Ialomița, Costică Voicu a ocupat funcția de șef al Poliției Române în perioada 1996–1997, iar între 2000 și 2008 a fost rector al Academiei de Poliție.

De-a lungul carierei, a fost autor și coautor al unor numeroase lucrări de specialitate, cursuri și manuale dedicate domeniului.