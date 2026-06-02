MApN a refuzat blindate de 10 milioane de euro bucata. Radu Miruță explică decizia

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a respins acuzațiile potrivit cărora Ministerul Apărării Naționale ar fi blocat achiziția de transportoare blindate Piranha sau ar fi modificat criteriile de selecție pentru a elimina oferta din procedură.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Miruță a calificat informațiile apărute în spațiul public drept „fake news” și a prezentat argumentele care au stat la baza deciziei ministerului.

Potrivit ministrului, criteriile operaționale au fost stabilite înainte de preluarea mandatului său și au rămas neschimbate pe parcursul procedurii.

„MApN nu a schimbat criteriile operaționale transmise grupului de lucru pentru a elimina Piranha, ci acestea au fost transmise de la început și nu au fost modificate ulterior”, a precizat Miruță.

Șeful interimar al Apărării a explicat că în martie 2026 ministerul a plătit aproximativ 3,9 milioane de euro pentru un transportor blindat Piranha, iar pe baza evoluției costurilor a fost aprobat ulterior în Parlament un plafon de circa 6 milioane de euro pe unitate.

Potrivit acestuia, oferta primită ulterior în cadrul programului SAFE ar fi fost de aproximativ 10 milioane de euro pentru fiecare vehicul.

„Raportat la prețul plătit de MApN în martie 2026, de aproximativ 4 milioane de euro, și la valoarea aprobată în Parlament, de până la 6 milioane de euro, noua ofertă primită a fost de circa 10 milioane de euro pe bucată”, a declarat ministrul.

El a subliniat că suma este apropiată de costul unei mașini de luptă a infanteriei, categorie de armament considerată superioară.

Miruță a afirmat că, în aceste condiții, ministerul nu putea semna legal contractul, deoarece oferta depășea valorile aprobate de Parlament.

„Da, avem nevoie de transportoare blindate, dar nu putem plăti 10 milioane de euro pentru ceva ce am achiziționat cu 4 milioane de euro cu doar câteva luni înainte”, a transmis acesta.

Potrivit ministrului, pentru a evita pierderea fondurilor disponibile, banii au fost redirecționați către alte programe de înzestrare aflate în limitele financiare aprobate de Parlament.

Radu Miruță a mai precizat că procesul de verificare a respectării condițiilor aprobate de Parlament a fost realizat de aproximativ 50 de specialiști din cadrul ministerului.

„Ei s-au asigurat că armata primește, cât se poate de repede, ceea ce are nevoie, după criterii clare și operaționale”, a afirmat ministrul.

Ministerul Apărării Naționale a semnat noi contracte de înzestrare a armatei, în valoare totală de peste 5,6 miliarde de euro, în cadrul Programului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Documentele au fost parafate vineri, 29 mai, de Direcția Generală pentru Armamente, în condițiile aprobate de Parlamentul României.