Schimbare majoră pe piața muncii: se elimină supraimpozitarea contractelor part-time

Contractele de muncă cu timp parțial ar putea fi taxate din nou în funcție de venitul realizat, după ce Comisia pentru buget-finanțe din Camera Deputaților a dat undă verde unui proiect legislativ care elimină supraimpozitarea acestor contracte începând cu 1 ianuarie 2027.

Anunțul a fost făcut de deputata Raluca Turcan, inițiatoare a proiectului, care susține că măsura reprezintă un pas important pentru stimularea ocupării forței de muncă și reducerea poverii fiscale suportate de angajatori.

„Azi, în Comisia de buget-finanțe a Camerei Deputaților, am câștigat o bătălie pe care o duc de peste 3 ani. De la 1 ianuarie 2027, contractele de muncă part-time vor fi taxate la valoarea lor efectivă”, a afirmat ea.

Cum sunt taxate în prezent contractele part-time

În prezent, multe contracte de muncă cu timp parțial sunt taxate ca și cum angajatul ar încasa cel puțin salariul minim brut pe economie, indiferent dacă lucrează două, patru sau șase ore pe zi.

Practic, dacă un angajat are un contract part-time și câștigă sub nivelul salariului minim, contribuțiile sociale (CAS și CASS) sunt calculate la salariul minim, nu la salariul efectiv încasat. Diferența este suportată de angajator.

Spre exemplu, un salariat care lucrează patru ore pe zi și câștigă 2.000 de lei brut nu este taxat exclusiv pentru cei 2.000 de lei. Contribuțiile sociale sunt calculate ca și cum ar câștiga salariul minim brut pe economie, ceea ce majorează costurile suportate de angajator.

Măsura a fost introdusă în 2022 pentru a combate practica prin care unele companii declarau contracte part-time, deși angajații lucrau în realitate cu normă întreagă. Totuși, mediul de afaceri a susținut că regula a afectat și contractele legitime cu timp parțial, utilizate de studenți, pensionari, părinți care îngrijesc copii sau persoane care au nevoie de un program flexibil.

Dacă proiectul aflat acum în Parlament va fi adoptat, începând cu 1 ianuarie 2027 contribuțiile vor fi calculate din nou la venitul efectiv realizat de angajat, eliminându-se astfel supraimpozitarea contractelor part-time.

Ce înseamnă supraimpozitarea contractelor part-time

În prezent, pentru multe contracte cu normă parțială, contribuțiile sociale sunt calculate la nivelul salariului minim brut pe economie, chiar dacă angajatul lucrează doar câteva ore pe zi și câștigă mai puțin.

Măsura a fost introdusă în 2022, autoritățile argumentând atunci că urmăresc combaterea muncii la gri și a situațiilor în care angajații erau trecuți formal cu program redus, deși lucrau în realitate cu normă întreagă.

Tot mai mulți români își caută un al doilea job. Cât câștigă și care sunt domeniile cele mai bine plătite

Criticii au susținut însă că supraimpozitarea a afectat în special locurile de muncă legitime cu timp parțial, utilizate frecvent de studenți, pensionari, părinți care îngrijesc copii sau persoane care doresc să combine mai multe activități profesionale.

Potrivit proiectului aflat acum în Parlament, contribuțiile pentru contractele part-time vor fi calculate din nou la valoarea efectivă a salariului, nu la nivelul salariului minim.

România are una dintre cele mai mici ponderi ale muncii part-time din UE

Datele statistice arată că munca cu timp parțial este mult mai puțin răspândită în România decât în restul Uniunii Europene.

Conform datelor Eurostat, doar aproximativ 2,9% dintre angajații din România lucrează cu program parțial, față de o medie europeană de peste 17%. În state precum Germania, ponderea angajaților part-time se apropie de 40% din totalul forței de muncă.

Economiștii explică această diferență prin mai mulți factori, inclusiv nivelul ridicat al taxării muncii, salariile relativ reduse și lipsa unor stimulente pentru angajatori.

Susținătorii proiectului consideră că eliminarea supraimpozitării ar putea încuraja firmele să creeze mai multe locuri de muncă flexibile și să ofere oportunități suplimentare pentru persoanele care nu pot sau nu doresc să lucreze cu normă întreagă.

Tinerii, printre principalii beneficiari

Tema contractelor part-time este strâns legată de situația de pe piața muncii. România se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană, indicator care se apropie de 30%.

În multe state europene, contractele cu timp parțial reprezintă o modalitate de integrare treptată pe piața muncii pentru studenți și tineri aflați la început de carieră. Aceste forme de angajare permit acumularea de experiență profesională și obținerea unor venituri fără abandonarea studiilor.

Mediul de afaceri a susținut în repetate rânduri că actualul sistem de taxare a descurajat utilizarea acestui tip de contracte, în special în sectoare precum comerțul, serviciile, turismul sau industria ospitalității.

Ce urmează

Proiectul legislativ trebuie să treacă și de votul final al Camerei Deputaților pentru a deveni lege.

Dacă va fi adoptată în forma actuală, noua reglementare va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar contribuțiile aferente contractelor de muncă part-time vor fi calculate la salariul efectiv încasat de angajat.

Măsura este văzută de susținătorii săi drept un pas către flexibilizarea pieței muncii și stimularea angajărilor, însă impactul concret asupra numărului de contracte part-time va putea fi evaluat abia după intrarea în vigoare a noilor reguli.