 Crin Antonescu îl pune la zid pe președintele Nicușor Dan: „Cum adică nu poate? Atunci trebuie să demisioneze!” | adevarul.ro
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Crin Antonescu îl pune la zid pe președintele Nicușor Dan: „Cum adică nu poate? Atunci trebuie să demisioneze!”

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Crin Antonescu lansează un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe fondul crizei politice și al dificultăților privind formarea unei majorități parlamentare. Fostul prezidențiabil susține că șeful statului trebuie să găsească o soluție pentru guvernare, chiar și fără PNL.

Crin Antonescu Foto: Inquam photos
Crin Antonescu Foto: Inquam photos

Fostul candidat la prezidențiale, Crin Antonescu, a criticat, sâmbătă seară, într-o emisiune la Antena 3, modul în care este gestionată actuala criză politică și a susținut că situația este rezultatul eșecului formulei politice prezentate alegătorilor drept una „pro-europeană” și „pro-occidentală”.

„Am ajuns în această situație pentru că o formulă care a fost vândută încă din alegeri, vândută și la alegerile prezidențiale și vândută într-o retorică electorală sub formula pro-europeni, pro-occidentali, mai nou, spune domnul președinte, a eșuat. De ce, cum, cine e vinovat? Putem să avem fiecare păreri. Asta contează, faptul este că a eșuat!”, a declarat Antonescu, citat de News.ro.

Mai mult, Crin Antonescu consideră că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să rezolve deja problema formării unui guvern și a criticat modul în care șeful statului gestionează negocierile cu partidele politice.

Întrebat dacă este posibil ca Nicușor Dan să dorească să rezolve problema, dar să nu poată face acest lucru, Antonescu a avut un răspuns tranșant: „Stați puțin! Cum adică nu poate? Atunci trebuie să demisioneze!”. 

Totodată, Antonescu a explicat că nu consideră necesară, în acest moment, o discuție despre suspendarea președintelui sau despre alegeri anticipate, însă a susținut că șeful statului trebuie să își exercite atribuțiile constituționale și să găsească o soluție politică.

„Eu știu că noi numai de suspendări - nici n-am pus problema și de alegere anticipată și la președinte n-avem nevoie - dar să știți că un președinte, ca să merite să îl am, trebuie să poată. Nu altceva decât îi prescrie Constituția, dar aia trebuie să poată!”, a declarat Antonescu.

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