„Sunt victimă colaterală”. Judecătorul CCR Dacian Dragoș vorbește despre atacul politic al AUR și avertizează că ținta reală poate fi Nicușor Dan

Judecătorul CCR Dacian Dragoș susține că demersul avocatei AUR de a-l suspenda de la Curtea Constituțională nu îl vizează doar pe el, ci reprezintă o lovitură politică îndreptată împotriva președintelui Nicușor Dan.

„Strict vorbind de aceste procese, uitându-mă la modul în care au fost începute, momentul ales și stabilitatea lor, orice jurist de bună-credință poate observa că nu se invocă un interes real. Nu am ce căuta în această acțiune, sunt victimă colaterală. Pare o șicanare politică”, a afirmat Dacian Dragoș, la Antena3 CNN.

Judecătorul a explicat și cum a fost selectat de președintele Nicușor Dan pentru a fi numit la CCR.

„Au fost mai multe CV-uri primite la Președinție, din zona academică și a practicienilor dreptului, și s-a făcut o triere. Eu nu-l cunoșteam pe președinte și nu mi-am trimis personal CV-ul. Am avut o convorbire în care am discutat despre profesie, Curtea Constituțională, societate și reforme, iar domnul președinte m-a informat că a decis să mă numească pe mine”, a spus Dacian Dragoș.

El spune că ținta acestor contestări ar putea fi indirect Nicușor Dan. „Indirect, poate fi și acest lucru, pentru că altfel nu văd de ce. Într-o lume normală și cu instanțe decente, așa cum sunt în România, nu au cum să nu respingă astfel de acțiuni. Să le introduci doar așa, șicanator, nu văd alte explicații, nu știu care e ținta din spate. Dar, văzând ce se întâmplă în societate și această ruptură între cei care acceptă situații constituționale și legale și cei care nu le acceptă, mă gândesc că poate fi și altă țintă, că altfel nu-mi explic”, susține Dacian Dragoș.

Magistratul a precizat că relația cu președintele a fost strict instituțională și că acesta nu a intervenit ulterior în activitatea sa.

„Mi-a transmis că speră să fac o treabă bună și că, dacă am nevoie de sfaturi, este la dispoziție. După aceea, nu am mai discutat absolut nimic cu domnia sa”, a adăugat judecătorul.

În iulie 2025, Dacian Cosmin Dragoș, împreună cu Csaba Asztalos și Mihai Busuioc, au depus jurământul în fața președintelui României și a președinților celor două Camere ale Parlamentului. Dacian Dragoș a fost numit de președintele Nicușor Dan.

Curtea de Apel București a amânat pentru a treia oară pronunțarea pe cererea avocatei AUR privind suspendarea din funcție a celor doi judecători CCR, următorul termen fiind stabilit pentru 11 februarie.

Reamintim că Silvia Uscov a solicitat instanței suspendarea executării decretului nr. 774/08.07.2025, prin care președintele Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Cosmin Dragoș ca judecător la CCR, precum și suspendarea hotărârii Senatului din 24 iunie 2025 privind numirea lui Mihai Busuioc.

Avocata susține că cei doi judecători nu îndeplinesc una dintre condițiile constituționale pentru a fi numiți la CCR – vechimea de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

În cazul lui Mihai Busuioc, situația pare clară: o decizie a CCR din 1 iulie 2025 a confirmat constituționalitatea numirii sale, iar deciziile Curții nu pot fi desființate de instanțele de judecată.

Situația lui Dacian Cosmin Dragoș este însă mai complicată. Avocata Uscov susține că vechimea necesară pentru a fi judecător CCR trebuie realizată exclusiv în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.