Avocatul Poporului sesizează CCR pentru neplata primei zile de concediu medical

Avocatul Poporului a decis să sesizeze CCR privind neplata primei zile de concediu medical, măsură criticată intens de sindicate și organizații de pacienți ca fiind disproporționată și nejustificată.

După ce mai multe organizații sindicale și asociații de pacienți au cerut intervenția sa, Avocatul Poporului a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională măsura prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită, introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 91/2025.

Modificarea a intrat în vigoare la 1 februarie 2026 și afectează toate concediile medicale emise în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indiferent de motivul medical sau de vechimea în muncă a angajatului.

„Prevederile art. II din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 91/2025 privind stabilirea unor masuri în cadrul sistemului de sănătate contravin prevederilor constituționale, ale art. 1 alin. (5) referitor la principiul securității juridice și al previzibilității normei, art. 34 privind ocrotirea sănătății, art. 44 privind dreptul de proprietate private și art. 4 7 referitor la protecția sociala a cetățenilor, precum și art. 115 alin. ( 6)”, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Avocatului Poporului,.

Sindicaliștii și organizațiile de pacienți critică această măsură, argumentând că dreptul la protecție socială și la sănătate nu poate fi diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară.

Motivele sesizării la CCR

* Încălcarea condițiilor pentru ordonanțe de urgență

Conform sindicaliștilor, OUG nr. 91/2025 nu respectă criteriile prevăzute de Constituție privind urgența adoptării unei ordonanțe. Măsura are un caracter strict bugetar și a fost aplicată la o lună după adoptare, fără a exista o situație extraordinară reală care să justifice implementarea imediată.

* Afectarea drepturilor fundamentale

Suprimarea indemnizației primei zile de concediu medical contravine prevederilor constituționale care interzic adoptarea de ordonanțe de urgență ce afectează drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

* Încălcarea dreptului la protecție socială și sănătate

Măsura reduce protecția lucrătorilor aflați în incapacitate temporară de muncă și poate încuraja fenomenul de prezentism, adică angajații să se prezinte la serviciu deși sunt bolnavi, cu riscuri asupra sănătății publice și personale.

* Restrângere disproporționată a drepturilor

Sancțiunea financiară generalizată nu respectă criteriile de necesitate și proporționalitate impuse de Constituție, afectând în mod arbitrar angajații.

* Atingere a drepturilor patrimoniale

Indemnizația pentru concediu medical reprezintă o creanță de asigurări sociale protejată atât de Constituție, cât și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Suprimarea primei zile constituie, potrivit sindicatelor, o ingerință disproporționată în patrimoniul asiguraților.