search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Curtea de Apel amână decizia privind judecătorii CCR contestați pentru 16 ianuarie, ziua în care se așteaptă sentința asupra pensiilor magistraților

0
0
Publicat:

Judecarea cererilor avocatei AUR Silvia Uscov de suspendare a numirii judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc a fost amânată de Curtea de Apel București pentru 16 ianuarie. În aceeași zi, CCR are programat termen pe sesizarea privind constituționalitatea reformei pensiilor magistraților.

Decizie instanță FOTO: arhivă, adevărul
Decizie instanță FOTO: arhivă, adevărul

Avocata AUR Silvia Uscov a contestat numirea în funcția de judecător CCR a lui Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, argumentând că nu îndeplinesc condiția de vechime de 18 ani în domeniul juridic, cerută de Constituție. 

Apărătorul lui Dacian Dragoș a invocat tardivitatea contestațiilor. Totuși, instanța a respins cererile de amânare formulate atât de avocații celor doi judecători, cât și de reprezentantul Administrației Prezidențiale.

Procesul avocatei AUR Silvia Uscov, care contestă numirea judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, a fost amânat la Curtea de Apel București pentru 16 ianuarie. Este fix aceeași zi în care Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra reformei pensiilor magistraților.

Explicațiile Curții de Apel  București

Avocata AUR Silvia Uscov a mai sesizat că solicitările prin care contestă numirea în funcția de judecător la Curtea Constituțională a lui Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc au fost înregistrate pe 30, respectiv 31 decembrie la Curtea de Apel București. Ambele dosare au primit termene scurte – 5 ianuarie. 

Curtea de Apel București a explicat într-un comunicat că termenele scurte acordate unor dosare de contencios administrativ, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă, au fost impuse de lege și nu au reprezentat o decizie arbitrară a instanței.

Instanța susține că există mai multe categorii de dosare pentru care legislația impune soluționarea într-un interval foarte scurt. Printre acestea se numără plângerile împotriva luării în custodie publică, cererile de prelungire a acestei măsuri, solicitările de suspendare a unor acte administrative, precum și ordonanțele președințiale.

În cazul dosarelor privind custodia publică, legea prevede termene de maximum trei zile, iar în situația cererilor de prelungire a măsurii, judecarea trebuie să aibă loc înainte de expirarea duratei stabilite inițial. Instanța mai precizează că și cererile de suspendare a executării actelor administrative trebuie judecate „de urgență și cu precădere”, din cauza efectelor imediate ale acestor acte.

În aceste dosare, termenele au variat între două și zece zile.

Un alt tip de cauze care impune soluționare rapidă este ordonanța președințială, procedură folosită pentru prevenirea unor pagube iminente sau pentru protejarea unor drepturi care s-ar pierde prin întârziere.

În astfel de situații, legea permite stabilirea termenelor chiar de la o zi la alta sau în aceeași zi.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
digi24.ro
image
Suplimentul „minune” care reduce senzația uriașă de foame. Reduce inflamația și ajută la creșterea masei musculare
stirileprotv.ro
image
Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă
gandul.ro
image
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
mediafax.ro
image
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile...”
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Cât costă să ridici o casă de 90 de mp în 2026: costuri complete
playtech.ro
image
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în față
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Schimbare MAJORĂ pentru toți românii cu bani la ciorap și bijuterii din aur. BNR a făcut anunțul
romaniatv.net
image
Ajunul Bobotezei în 2026. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie și ce este interzis astăzi
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Condens pe ferestre iarna? Iată cum să-l elimini rapid și eficient
click.ro
image
E un miracol că sunt în viață! La naștere cântăreau cât o pâinică. Anca Țurcașiu: „În drum spre vestita găleată am țipat!” Florin Busuioc: „Eram cât o lingură”
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Ai exagerat un pic? Leacuri tradiționale care alungă mahmureala

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență