Vineri, 30 Ianuarie 2026
CCR sub presiune: Curtea de Apel București decide asupra cererii de suspendare a judecătorilor constituționali Mihai Busuioc și Cosmin Dragoș

Publicat:
Ultima actualizare:

Curtea de Apel București urmează să se pronunțe vineri, 30 ianuarie, asupra suspendării judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș, după ce o avocată AUR a contestat numirile acestora pe motiv că nu ar îndeplini vechimea minimă prevăzută de lege.

Judecătoarea Olimpiea Crețeanu este magistratul care soluționează cauza. Aceasta a respins, săptămâna trecută, o altă cerere depusă de avocata AUR, prin care se solicita suspendarea deciziei premierului Ilie Bolojan de a înființa la Palatul Victoria un comitet de analiză a legilor Justiției, potrivit Agerpres.

Silvia Uscov a solicitat instanței suspendarea executării decretului nr. 774/08.07.2025, prin care președintele Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Cosmin Dragoș ca judecător la CCR, precum și suspendarea hotărârii Senatului din 24 iunie 2025 privind numirea lui Mihai Busuioc.

Avocata susține că cei doi judecători nu îndeplinesc una dintre condițiile constituționale pentru a fi numiți la CCR – vechimea de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

În cazul lui Mihai Busuioc, situația pare clară: o decizie a CCR din 1 iulie 2025 a confirmat constituționalitatea numirii sale, iar deciziile Curții nu pot fi desființate de instanțele de judecată.

Situația lui Dacian Cosmin Dragoș este însă mai complicată. Avocata Uscov susține că vechimea necesară pentru a fi judecător CCR trebuie realizată exclusiv în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

Cosmin Dragoș a activat ca profesor universitar la Facultatea de Drept timp de aproximativ 3 ani și 4 luni (octombrie 1998 – februarie 2002), iar ulterior și-a desfășurat cariera la Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Babeș-Bolyai”. Deși aici a predat discipline de drept, acestea nu constituie, în opinia avocatei, învățământ juridic superior în sens constituțional și legal.

Reprezentantul Administrației Prezidențiale a solicitat instanței respingerea contestației, invocând tardivitatea acesteia. Decretul prezidențial privind numirea lui Cosmin Dragoș a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 iulie 2025, iar plângerea prealabilă a fost depusă abia pe 30 decembrie 2025.

Totodată, termenul de 30 de zile pentru suspendarea executării decretului a fost depășit, avocata postând un mesaj pe rețelele sociale pe 16 iulie 2025, făcând referire la numire.

Pe de altă parte, consilierul juridic al președinției a arătat că la dosar există dovezi conform cărora Dacian Cosmin Dragoș a predat exclusiv discipline juridice, precum Drept administrativ, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul achizițiilor publice și Dreptul muncii, și a activat ca expert și cercetător științific, fiind implicat și în litigii internaționale.

Dacian Cosmin Dragoș face parte din tabăra CCR care susține proiectul Guvernului privind reforma pensiilor speciale, însă majoritatea acesteia este fragilă, 5 la 4.

