search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un al patrulea militar SUA a murit în războiul din Orientul Mijlociu. Fusese rănit în urma atacurilor Iranului

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) anunță luni, 2 martie, că un al patrulea membru al forțelor americane, care fusese rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a murit.

Soldați americani FOTO: Reuters
Soldați americani FOTO: Reuters

„Până la ora 07:30 ET, 2 martie, patru membri ai forțelor armate americane au fost uciși în luptă. Al patrulea membru, care a fost grav rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a decedat în cele din urmă din cauza rănilor.

Operațiunile de luptă majore continuă, iar efortul nostru de răspuns este în desfășurare.

Identitatea celor decedați este păstrată confidențială până la 24 de ore după ce rudele apropiate au fost informate”, transmite CENTCOM pe X.

Au fost raportate lovituri iraniene aparent în mai multe regiuni, însă SUA nu au precizat unde a avut loc atacul în urma căruia acest militar a fost rănit, scrie BBC.

Tot luni, o dronă iraniană a lovit, potrivit relatărilor, Ambasada Statelor Unite din Kuwait.

„Nu veniți la ambasadă. Adăpostiți-vă în reședința dumneavoastră, la cel mai de jos etaj disponibil, departe de ferestre. Nu ieșiți afară”, a declarat Departamentul de Stat pentru Afaceri Consulare al SUA.

Ambasada a sfătuit oamenii să se adăpostească imediat dacă aud o explozie puternică sau o sirenă, să se ducă la cel mai de jos nivel al unei clădiri dacă se află în interior și să stea departe de orice ferestre sau deschideri.

„Fiți conștienți că, chiar dacă racheta sau drona care se apropie este interceptată, căderea de resturi reprezintă un risc semnificativ”, a precizat instituția.

Într-un mesaj oficial transmis Organizației Națiunilor Unite, ministrul de externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, a acuzat Statele Unite și Israelul de implicare în presupusa „asasinare” a liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, cerând Consiliului de Securitate să investigheze situația.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit totul despre planul „Mirel Rădoi la FCSB”: „Îi dau mână liberă”. Ce se va întâmpla cu Meme Stoica. Exclusiv
fanatik.ro
image
O tânără din București și-a pus iubitul de 18 ani să folosească un pistol de jucărie și să jefuiască bărbații pe care ea îi agăța pe Tinder
libertatea.ro
image
Franța ar putea intra în război împotriva Iranului. „Țări prietene, care au fost târâte într-un război pe care nu l-au ales”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după bombardamentele din Iran
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Trei avioane americane F-15 au fost doborâte în Kuweit de apărarea antiaeriană a acestei țări. SUA: A fost un incident "friendly fire"
antena3.ro
image
Ce risc există ca operaţiunea din Iran să devină conflict internaţional? Cum este vizată România?
observatornews.ro
image
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-ar fi găsit pentru pensionari?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Oraşele din România în care va ninge de Paşte. Iepuraşul vine pe sanie
playtech.ro
image
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Marian Șincan, soț și tată iubit, s-a stins din viață în mod subit. Familia și apropiații sunt în stare de șoc: „Nu te vom uita niciodată, Marinică”
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații
click.ro
image
Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească peste 70 de kilograme în urmă cu 15 ani. La ce alimente a renunțat complet și cum se menține acum: „Mă săturasem să nu îmi mai placă de mine”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
FotoJet (57) jpg
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
7 sahul si regina jpg
Cum arăta Iranul înainte de revoluţia din 1979. Femei la universitate, iar americanii erau prieteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează