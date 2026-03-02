Un al patrulea militar SUA a murit în războiul din Orientul Mijlociu. Fusese rănit în urma atacurilor Iranului

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) anunță luni, 2 martie, că un al patrulea membru al forțelor americane, care fusese rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a murit.

„Până la ora 07:30 ET, 2 martie, patru membri ai forțelor armate americane au fost uciși în luptă. Al patrulea membru, care a fost grav rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a decedat în cele din urmă din cauza rănilor.

Operațiunile de luptă majore continuă, iar efortul nostru de răspuns este în desfășurare.

Identitatea celor decedați este păstrată confidențială până la 24 de ore după ce rudele apropiate au fost informate”, transmite CENTCOM pe X.

Au fost raportate lovituri iraniene aparent în mai multe regiuni, însă SUA nu au precizat unde a avut loc atacul în urma căruia acest militar a fost rănit, scrie BBC.

Tot luni, o dronă iraniană a lovit, potrivit relatărilor, Ambasada Statelor Unite din Kuwait.

„Nu veniți la ambasadă. Adăpostiți-vă în reședința dumneavoastră, la cel mai de jos etaj disponibil, departe de ferestre. Nu ieșiți afară”, a declarat Departamentul de Stat pentru Afaceri Consulare al SUA.

Ambasada a sfătuit oamenii să se adăpostească imediat dacă aud o explozie puternică sau o sirenă, să se ducă la cel mai de jos nivel al unei clădiri dacă se află în interior și să stea departe de orice ferestre sau deschideri.

„Fiți conștienți că, chiar dacă racheta sau drona care se apropie este interceptată, căderea de resturi reprezintă un risc semnificativ”, a precizat instituția.

Într-un mesaj oficial transmis Organizației Națiunilor Unite, ministrul de externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, a acuzat Statele Unite și Israelul de implicare în presupusa „asasinare” a liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, cerând Consiliului de Securitate să investigheze situația.