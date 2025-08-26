Prevederea care interzicea cumulul pensie-salariu la stat, scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, au precizat surse politice.

Surse politice spun că liderii coaliţiei au renunţat la măsura interzicerii cumulului pensie-salariu, la stat, în condiţiile în care această prevedere ar fi lovit în domenii deja afectate de măsurile fiscale, educaţia şi sănătatea. În plus, există o decizie a Curţii Constituţionale, din noiembrie 2023, prin care a fost declarată neconstituţională legea care interzicea bugetarilor să mai cumuleze salariul cu pensia, scrie News.

O nouă şedinţă a coaliţiei urmează să aibă loc marţi, de la ora 17.00, pentru finalizarea măsurilor din Pachetul doi, pe agendă aflându-se reforma afministraţiei locale, un subiect unde PSD are amendamente.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu afirma înainte de şedinţa coaliţie că există deja o înţelegere pe propunerile care ţin de sănătate, SGG şi Ministerul Justiţiei, unde miniştrii sunt din PSD, însă mai sunt de discutat măsurile fiscale şi cele care privesc administraţia.

Grindeanu spunea că un minister al Dezvoltării nu poate să nu ţină cont de propunerile care vin de la Asociaţia Municipilor, UNCJR, de la toate primăriile din ţară.

La mijlocul lunii august, Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care să interzică cumulul pensiei cu salariul pentru toate categoriile de angajați din instituțiile publice și din companiile sau regii de stat.

Potrivit documentului, dacă există o decizie de pensionare, iar angajatul în cauză decide să rămână la locul de muncă, atunci dreptul la pensie se suspendă până când va ieși din activitate. Astfel, nu va încasa pensie în același timp cu salariul. Proiectul de lege prevede că angajații cu decizie de pensionare își pot prelungi activitatea până la vârsta de 70 de ani.