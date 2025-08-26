search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Prevederea care interzicea cumulul pensie-salariu la stat, scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului

0
0
Publicat:

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, au precizat surse politice.

image

Surse politice spun că liderii coaliţiei au renunţat la măsura interzicerii cumulului pensie-salariu, la stat, în condiţiile în care această prevedere ar fi lovit în domenii deja afectate de măsurile fiscale, educaţia şi sănătatea. În plus, există o decizie a Curţii Constituţionale, din noiembrie 2023, prin care a fost declarată neconstituţională legea care interzicea bugetarilor să mai cumuleze salariul cu pensia, scrie News.

O nouă şedinţă a coaliţiei urmează să aibă loc marţi, de la ora 17.00, pentru finalizarea măsurilor din Pachetul doi, pe agendă aflându-se reforma afministraţiei locale, un subiect unde PSD are amendamente. 

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu afirma înainte de şedinţa coaliţie că există deja o înţelegere pe propunerile care ţin de sănătate, SGG şi Ministerul Justiţiei, unde miniştrii sunt din PSD, însă mai sunt de discutat măsurile fiscale şi cele care privesc administraţia.

Grindeanu spunea că un minister al Dezvoltării nu poate să nu ţină cont de propunerile care vin de la Asociaţia Municipilor, UNCJR, de la toate primăriile din ţară.

La mijlocul lunii august, Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care să interzică cumulul pensiei cu salariul pentru toate categoriile de angajați din instituțiile publice și din companiile sau regii de stat. 

Potrivit documentului, dacă există o decizie de pensionare, iar angajatul în cauză decide să rămână la locul de muncă, atunci dreptul la pensie se suspendă până când va ieși din activitate. Astfel, nu va încasa pensie în același timp cu salariul. Proiectul de lege prevede că angajații cu decizie de pensionare își pot prelungi activitatea până la vârsta de 70 de ani.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
gandul.ro
image
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
mediafax.ro
image
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reacționat imediat
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
observatornews.ro
image
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană
playtech.ro
image
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!" Anamaria Prodan a spus totul despre relația cu Gigi Becali
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Începerea anului universitar, amânată? Studenții sunt nemulțumiți de tăierea burselor
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Anunț privind voucherele la curent de 50 de lei! Zeci de mii de români au depus deja cererea pentru tichete
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
Elizabeth Taylor în rolul Cleopatrei, Profimedia (2) jpg
Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața plăcerile lumești
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență