Coaliția schimbă pachetul fiscal: capital social mai mic, reguli noi pentru CASS și pensiile magistraților | SURSE

După patru ore de negocieri, liderii Coaliției au decis modificări importante la pachetul doi de măsuri fiscale. Firmele vor plăti mai puțin la înființare, iar liber-profesioniștii vor avea o CASS redusă față de propunerea inițială a ministrului Finanțelor.

Liderii PSD au participat luni la prima ședință de Coaliție după mai multe săptămâni de boicot, în urma conflictului cu USR. Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria și a început la ora 17:30, premierul Ilie Bolojan amânând ședința de Guvern pentru a discuta în Coaliție pachetul fiscal.

Conform surselor Antena 3 CNN, după patru ore s-au stabilit modificări la pachetul de măsuri, astfel încât proiectul să poată fi aprobat de Guvern în această săptămână și adoptat în Parlament prin asumarea răspunderii.

Capital social diferențiat pentru firme

După ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase un capital social minim de 8.000 de lei pentru înființarea unui SRL, Coaliția a decis o variantă diferențiată:

500 de lei pentru firme cu cifra de afaceri de maximum 400.000 de lei;

5.000 de lei pentru firme cu cifra de afaceri de până la 7 milioane de lei;

90.000 de lei pentru firme cu cifra de afaceri de peste 7 milioane de lei.

Reguli noi pentru CASS și finanțarea Sănătății

Un alt punct important a vizat plata CASS pentru cei care obțin venituri din activități independente. Ministerul Finanțelor propusese creșterea bazei de calcul la 90 de salarii minime, însă Coaliția a decis ca aceasta să fie de 72 de salarii minime pe an, mai mult decât nivelul actual (60), dar mai puțin decât propunerea inițială.

În ceea ce privește finanțarea sistemului medical, unde CNAS are un deficit de 11 miliarde de lei, Coaliția a stabilit:

șefii de secție din spitalele universitare vor fi numiți de manager, în urma unui concurs, fără veto-ul facultăților de medicină;

mai multe fonduri vor merge către serviciile de ambulatoriu, în timp ce sumele pentru secțiile de spitalizare vor fi reduse.

Reforma pensiilor magistraților

Un alt subiect sensibil a fost cel al pensiilor magistraților, după ce Guvernul vrea creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani. În prezent, magistrații ies la pensie la aproximativ 47 de ani.

Potrivit surselor, Coaliția a discutat introducerea unei perioade de tranziție de zece ani pentru atingerea noii vârste de pensionare. Ministerul Muncii urmează să redacteze varianta finală a proiectului și să solicite avizul Consiliului Superior al Magistraturii, deși CSM se opune ferm reformei.

În Coaliție s-a discutat că, dacă CSM ar refuza să emită un aviz, acest gest ar putea fi catalogat drept „comportament neloial, rea credință și încălcarea Constituției”.

Dispute pe OUG 109 și alte teme sensibile

Negocierile au atins și un alt punct de conflict: modificarea OUG 109 privind guvernanța corporativă. USR vrea schimbarea regulilor pentru ca guvernele să poată înlocui mai ușor conducerile companiilor de stat, însă PSD refuză să accepte modificări.

De asemenea, s-a discutat și despre trecerea asistenților sociali în subordinea Ministerului Muncii, dar nu s-a ajuns la o concluzie. Organizarea alegerilor parțiale și numirea prefecților în teritoriu vor fi reluate după angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Aceiași sursă precizează că PSD a cerut o nouă ședință de Coaliție marți, pentru a analiza măsurile ce vizează administrația locală, inclusiv investițiile prin PNRR și programul „Anghel Saligny”.

Pachetul doi de măsuri fiscale - principalele prevederi

Premierul Ilie Bolojan vrea ca până la finalul săptămânii Guvernul să își asume răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de măsuri de austeritate, care prevede, printre altele: