Video Șoșoacă, val de dezinformări din piscină, despre apa din fântâni. „Sunt aici cu apă fără apometru”

Șefa SOS România, Diana Șoșoacă, a anunțat dintr-o piscină începerea protestelor în toată țara pentru apărarea dreptului românilor la folosirea apei.

Aflată în vacanță, eurodeputata SOS Diana Șoșoacă a intrat live la OTV, în emisiunea lui Dan Diaconescu, în care a vorbit despre presupusa interzicere a fântânilor și plata unor impozite pentru irigarea grădinilor.

Eurodeputata SOS România le-a cerut românilor să declanșeze o campanie pe internet prin care să se filmeze în timp ce își udă grădinile, își toarnă apă în cap sau sar în piscine și în mare, în semn de protest față de intenția de reglementare a utilizării apei. Diana Șoșoacă a susținut că apa este o resursă dăruită de Dumnezeu, nu oferită de stat.

„Sunt aici în piscină, cu apă fără apometru”, își începe demnitarul intervenția, spunând că în România sunt „60% din apele Uniunii Europene”, lucru care este un neadevăr.

„Apa nu este de la Buzoianu, apa nu este de la stat, apa este de la Dumnezeu. Să ne spui că tu, pentru România, care are 60% din toată apa Uniunii Europene, unde sunt precipitații, uitați ce inundații sunt în acest moment... deci, ca să ajungi să faci chestia asta înseamnă că tu ataci efectiv viața. Articolul 136 din Constituția României menționează foarte clar că toate bogățiile subsolului sunt domeniul public al statului, adică al poporului român. Nu poți să le înstrăinezi”, a afirmat eurodeputata.

Șoșoacă a afirmat că populația nu are nevoie de apa tratată distribuită în orașe, susținând că aceasta ar îmbolnăvi oamenii și le-ar reduce imunitatea. În plus, eurodeputata a negat efectele schimbărilor climatice și faptul că agricultorii europeni sunt afectați de secetă, spunând „sunt precipitații, de vedeți ce inundații sunt”.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a dat deja explicații pe acest subiect și a anunțat că nu e nimic altceva decât dezinformare informația potrivit căreia fântânile vor fi interzise și românii vor avea de plătit inclusiv pentru apa de ploaie.

La rândul ei, Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) a anunţat că informaţia potrivit căreia oamenii ar urma să plătească taxe sau vor fi pedepsiţi penal pentru că folosesc apa din fântânile proprii este falsă.

Instituţia precizează că oamenii pot folosi apa din fântâni fără a avea nevoie de aviz de gospodărire a apelor.

Șoșoacă în vacanță

Diana Șoșoacă a publicat zilele trecute pe TikTok filmări din vacanță, realizate în timp ce se deplasa cu o decapotabilă pe drumurile din Dobrogea. Imaginile au strâns numeroase reacții din partea urmăritorilor și au fost publicate la câteva zile după ce europarlamentara a fost trimisă în judecată de Parchetul General.

Diana Șoșoacă, trimisă în judecată într-un dosar de lipsire de libertate

Europarlamentara Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul privind lipsirea de libertate a unor jurnaliști italieni. Odată cu lidera SOS România, a fost trimis în judecată și Silvestru Şoşoacă, fostul partener al parlamentarei, pentru patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal şi o infracţiune de lovire sau alte violenţe.

„Patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, săvârșite de o inculpată care avea calitatea de senator în Parlamentul României la data comiterii faptelor, actualmente europarlamentar și patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și o infracțiune de lovire sau alte violențe, reținute pentru cel de al doilea inculpat, persoană fără calitate specială”, se arată într-un comunicat transmis joi de PÎCCJ.