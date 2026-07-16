Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată, alături de Silvestru Șoșoacă, în dosarul privind lipsirea de libertate a unor jurnaliști italieni

Europarlamentara Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul privind lipsirea de libertate a unor jurnaliști italieni. Odată cu lidera SOS România, a fost trimis în judecată și Silvestru Şoşoacă, fostul partener al parlamentarei, pentru patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal şi o infracţiune de lovire sau alte violenţe.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală a dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:



„Patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, săvârșite de o inculpată care avea calitatea de senator în Parlamentul României la data comiterii faptelor, actualmente europarlamentar și patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și o infracțiune de lovire sau alte violențe, reținute pentru cel de al doilea inculpat, persoană fără calitate specială”, se arată într-un comunicat transmis joi de PÎCCJ.

Diana Șoșoacă, acuzată că i-a închis pe jurnaliștii italieni în cabinetul ei

Cauza vizează un incident în care o echipă de jurnaliști italieni ar fi fost împiedicată să părăsească locuința politicianei, acuzație pe care anchetatorii au investigat-o în cadrul dosarului penal.

„Din rechizitoriul întocmit în cauză a rezultat următoarea situație de fapt: În data de 10 decembrie 2021, cei doi inculpați au lipsit de libertate patru persoane (trei persoane vătămate și un martor), care fuseseră invitate în incinta cabinetului de avocat din București al inculpatei în vederea realizării unui interviu. În același context, cel de al doilea inculpat a exercitat acte de violență asupra uneia dintre persoanele vătămate, lovind-o cu pumnii în zona umărului și peste braț și smulgându-i masca sanitară de pe față”, precizează PÎCCJ..

Procurorul a reținut că acțiunea de lipsire de libertate a fost generată de nemulțumirea inculpatei cu privire la întrebările adresate de una dintre persoanele vătămate (jurnalist) și nicidecum de comiterea unor infracțiuni de către persoanele vătămate, acestea fiind supravegheate pe tot parcursul interviului de către celălalt inculpat și un martor.

De asemenea, în rechizitoriu s-a reținut faptul că la momentul comiterii infracțiunii inculpata a avut calitatea de senator în Parlamentul României, exercitând astfel o funcție de demnitate publică.

Potrivit legii, deputații și senatorii beneficiază de protecția autorității pe durata exercitării mandatului de parlamentar, fiind purtători ai autorități publice de stat.

„Inculpata beneficia la data faptei de imunitate parlamentară pentru opinii politice, aspect reglementat de dispozițiile art. 20 – 22 din Legea nr. 96/2006 și art. 72 din Constituție. Astfel, imunitatea parlamentară este limitată la opinii politice, respectiv pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului cu privire la care deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică”, se mai arată în comunicat .

Parlamentarii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului

PÎCCJ mai precizează că deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, conform art. 23 din Legea nr. 96/2006.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza.

„Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăţie”, se mai arată în document.

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