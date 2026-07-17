 Două tabere, o singură întrebare: poate ajunge un fermier la închisoare pentru apa cu care își udă culturile? | adevarul.ro
search
Vineri, 17 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Două tabere, o singură întrebare: poate ajunge un fermier la închisoare pentru apa cu care își udă culturile?

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O propunere legislativă a Ministerului Mediului a împărțit în tabere Internetul. „Poate un agricultor să ajungă în închisoare pentru că își irigă cultura dintr-un râu?”, este întrebarea la care politicienii răspund diferit. Agricultorii de bună credință, debusolați, cer lămuriri.

Sursa de apă trebuie, în anumite condiții, autorizată FOTO: Pixabay/jwvein
Sursa de apă trebuie, în anumite condiții, autorizată FOTO: Pixabay/jwvein

Poate un agricultor să ajungă în închisoare pentru că își irigă cultura dintr-un râu? Dar dacă își forează un puț pentru fermă sau chiar pentru gospodărie? Sunt întrebări pe care și le pun tot mai mulți fermieri după apariția proiectului de lege prin care Ministerul Mediului transpune Directiva europeană privind infracțiunile de mediu. În online, disputa a escaladat rapid. Europarlamentarul Claudiu Târziu, și nu doar acesta, avertizează că noua lege poate trimite oameni după gratii pentru accesul la apă. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, respinge categoric această interpretare și susține că proiectul îi vizează exclusiv pe cei care produc daune grave mediului. Între cele două poziții se află însă agricultorii, care spun că nu mai înțeleg unde se termină o contravenție și unde începe o infracțiune. Tot aceștia din urmă mai sunt conștienți de un lucru: există și în prezent legislație care îi obligă să-și autorizeze puțurile, pe lângă faptul că unii erau informați că va urma și o transpunere în legislație a unor prevederi europene noi, doar că cei mai mulți au ignorat-o, cerând constant păsuiri de la autorități.

De unde a pornit totul

În ultimele zile, spațiul online a fost inundat de mesaje contradictorii despre proiectul de lege prin care Ministerul Mediului transpune Directiva europeană privind infracțiunile de mediu.

Proiectul a fost publicat de Ministerul Mediului la 18 iunie 2026, iar ulterior, la solicitarea mediului de afaceri și a organizațiilor interesate, ministerul a prelungit consultarea publică până la 8 iulie 2026. Pe 14 iulie 2026, Ministerul a relansat public dezbaterea printr-un comunicat de presă, prezentând proiectul și principalele sale prevederi și precizând că acesta va fi promovat după ce România va avea un Guvern cu atribuții depline. Comunicatul nu stabilește însă un nou termen de transmitere a observațiilor.

Pregătim un proiect de lege complet, pentru a fi promovat imediat ce România va avea un Guvern cu atribuții depline. Este una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în materia combaterii criminalității de mediu. Un proiect ambițios pentru a lupta contra mafiilor de mediu. Pentru faptele care distrug ecosisteme, poluează grav apa, aerul sau solul și pun în pericol viața oamenilor, sancțiunile trebuie să fie proporționale cu efectele produse. Poluarea gravă și distrugerea naturii nu pot rămâne afaceri profitabile, în care câștigurile sunt mari, iar riscul juridic este nesemnificativ”, a transmis Buzoianu, prin intermediul comunicatului de presă menționat.

Pedepse de până la 20 de ani de închisoare

Chiar în cuprinsul comunicatului Ministerul Mediului a precizat că proiectul stabilește un sistem gradual de sancționare a infracțiunilor deja existente în legislația privind protecția mediului, în funcție de gravitatea faptei și de efectele produse:

• închisoare de la 1 la 5 ani pentru fapte susceptibile să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane ori daune semnificative mediului;

• închisoare de la 2 la 7 ani, atunci când daunele semnificative asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor, animalelor sau plantelor s-au produs efectiv;

• închisoare de la 3 la 10 ani pentru distrugeri sau daune semnificative, produse pe scară largă, care sunt ireversibile ori de lungă durată;

• închisoare de la 10 la 20 de ani, dacă infracțiunea de mediu a avut ca urmare moartea unei persoane.

De asemenea, sunt introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de Directiva europeană care trebuie transpusă în acest an.

Pentru persoanele juridice, proiectul majorează substanțial valoarea unei zile-amendă, care va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri.

Săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. În numeroase cazuri vor fi sancționate și tentativa, precum și faptele săvârșite din culpă”, se mai precizează în comunicat.

Proiectul reglementează distinct situațiile în care prejudiciul este semnificativ, ireversibil, de lungă durată sau produs pe scară largă, inclusiv formele de criminalitate de mediu de o gravitate excepțională asociate conceptului de „ecocid””, susține ministerul.

Fermierii constată, în schimb, că textul lasă loc de interpretări și că, practic, vor fi la mâna funcționarilor care vor face controalele în teren. Care funcționari? Nici măcar asta nu le este clar.

Pe fondul acestor note de ambiguitate s-a născut și oportunitatea de a-i învrăjbi pe fermieri împotriva instituțiilor statului.

Este inacceptabil să existe posibilitatea trimiterii în penitenciar a unor oameni pentru accesul la apă”, s-au exprimat public mai multe voci din tabăra anti-guvernamentală.

Nu, nu se bagă la închisoare agricultorii. Nu se bagă la închisoare oamenii care își fac o fântână”, a răspuns ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ce spune proiectul și ce nu spune

Deși intervențiile de pe platformele de socializare te lasă să crezi că de acum „faci pușcărie dacă-ți forezi un puț în curte fără autorizație sau îți uzi grădina dintr-un râu”, realitatea este că vorbim deocamdată despre un proiect de lege. Iar acest proiect de lege nu incriminează în mod concret săparea unei fântâni. În schimb, introduce răspunderea penală pentru anumite captări ilegale care produc sau pot produce „daune semnificative”.

Petre Daea: PSD va depune un proiect ca fermierii să poată lua apă din orice sursă pentru irigaţii. Subvenţie de la stat

Tocmai această formulare a lăsat loc interpretărilor, fără să le ofere răspuns fermierilor de bună credință.

De asemenea, real este faptul că proiectul de act normativ nu prevede o simplă majorare a pedepselor, ci România, la cererea Uniunii Europene, prin transpunerea Directivei (UE) 2024/1203, înăsprește legislația. Apar infracțiuni noi și altele sunt extinse, cresc foarte mult pedepsele, răspund penal și firmele, tentativa devine în multe situații infracțiune, răspunderea penală poate fi atrasă și de neglijență, proiectul preia conceptul de «ecocid», fără a-l consacra ca denumire juridică a unei infracțiuni. Nu toate însă îi privesc pe agricultori. De fapt, cele mai multe nu-i vizează pe aceștia, de interes pentru agricultori fiind referirea la modul de captare a apei, la utilizarea frauduloasă a pesticidelor și, respectiv, la arderea miriștilor.

Infracțiunea care a generat controversa

Pe agricultori i-a inflamat în mod concret referirea la „captarea apelor de suprafață sau subterane, cu încălcarea dispozițiilor legale aplicabile, dacă fapta este susceptibilă să provoace daune semnificative”, care modifică Legea apelor nr. 107/1996.

„Art. 95¹ alin. (1): „Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani fapta care constă în captarea apelor de suprafață sau subterane, cu încălcarea dispozițiilor legale aplicabile, dacă fapta este susceptibilă să provoace daune semnificative stării ecologice sau potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață ori stării cantitative a corpurilor de apă subterane”, este completarea propusă.

Ca urmare a acestei încălcări sunt menționate și sancțiunile de rigoare, astfel:

Dacă fapta s-a produs:

Art. 95¹ alin. (2): „Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a provocat daune semnificative stării ecologice sau potențialului ecologic al corpurilor de apă de suprafață ori stării cantitative a corpurilor de apă subterane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.”

Dacă fapta este comisă din culpă:

Art. 95¹ alin. (3): „Pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (2), săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.”

Pentru cele mai grave situații:

Art. 95¹ alin. (4): „Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au cauzat daune semnificative, pe scară largă, care sunt ireversibile sau de lungă durată, calității apelor ori unui ecosistem acvatic de dimensiuni considerabile sau cu valoare ecologică considerabilă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani”.

Textul proiectului nu confirmă nici afirmația potrivit căreia simpla săpare a unei fântâni ar constitui infracțiune, dar nici nu limitează expres aplicarea noilor dispoziții la operatorii industriali, așa cum a susținut ministrul.

Teama fermierilor este legată tocmai de sintagma „susceptibilă să provoace daune semnificative”, în lipsa definiției clare a ceea ce înseamnă, în mod concret, „daună semnificativă”.

„Toate lucrurile acestea costă mult și foarte mult”

Fermierii știu că au o problemă atunci când folosesc pentru a-și întreține recoltele un puț neautorizat, chiar și pe legislația deja în vigoare. Subiectul se discută de câțiva ani, era evident că va veni și vremea în care legislația europeană să fie transpusă în legislația națională.

„Acest subiect este în discuție de 2-3 ani de zile, cel puțin. Noi am încercat să avem niște discuții pe vremea când era ministru domnul Barbu. Am avut toți sprijinul dânsului, într-un fel sau altul, atunci. Urma să avem o discuție cu fostul ministru al Mediului, domnul Fechet, la Ministerul Mediului. Din păcate, au venit alegerile, n-a mai avut loc această discuție. Dar la o discuție comună cu mai mulți miniștri, la Ministerul Agriculturii, înainte de alegeri, a fost și ministrul Energiei, și domnul Fechet, și domnul ministrul Barbu și cred că încă un ministru, unul din subiecte a fost și acesta. Iar viziunea fostului ministru al Mediului era tot pentru autorizarea surselor de apă în orice condiții. Viziunea Ministerului Agriculturii era de o prorogare a termenului sau puțurile vechi să nu intre sub incidența acestei directive europene. Sau să se găsească o soluție de conștientizare a fermierilor, poate, cumva, și niște sume de bani de la statul român, pentru că toate lucrurile acestea costă mult și foarte mult”, a precizat, pentru „Adevărul”, Ion Păunel, reprezentantul Sindicatului Producătorilor Agricoli.

Film de propagandă despre sistemul de irigații din comunism: „Niciun strop de apă nu a căzut decât de jos în sus. S-au obținut producții aproape duble de legume“ VIDEO

Autorizarea unui puț, spune reprezentantul fermierilor, presupune un cost între 7.000 – 8.000 lei și până la 12.000 lei, în funcție de debit, de locul unde este situat etc. Taxele pe care solicitanții le au de plătit la Sistemul de Gospodărire a Apelor nu sunt foarte mari, în schimb costă documentația care trebuie întocmită. Un alt impediment ar fi numărul mic de experți autorizați.

Aceste costuri, în cazul în care se va impune un termen rapid de conformare, ar putea crește semnificativ tocmai ținând cont de aspectul menționat.

Ce ne supără pe noi? Faptul că toate aceste legi, hotărâri de guvern, directive europene, ne sunt prezentate în al 12-lea ceas sau ne trezim cu ele deja puse în aplicare. Nu au fost discuții cu mediul asociativ, cu fermierii mici sau mari până acum și vedem că vine și o legislație europeană pe partea de mediu care pare destul de dură. Aceleași lucruri se întâmplă și în orice stat european, adică nu ar fi doar pentru România această regulă. Dar cu siguranță ei au trecut printr-o perioadă de tranziție, de informare, de consiliere a fermierilor. Asta ne dorim și noi”, a mai declarat Păunel.

Păunel mai spune că cei mai loviți, în privința autorizărilor puțurilor de apă, vor fi cei cu ferme mici, din domeniul horticol în special și din sectorul de creștere a animalelor.

„Oamenii doar din asta trăiesc, nu sunt salariați, nu au alte surse. Ar fi bine să afle ce ar trebui să facă, poate să venim cu niște vouchere, cu ceva, pentru a autoriza aceste puțuri, a intra în legalitate. Oamenii nu vor să stea în ilegalitate. Dar trebuie sprijiniți, informați, educați. Oricum vine o povară în plus, la costuri. Și anul acesta ne uităm că și așa 80% sunt loviți de prețul extrem de mic al legumelor, sunt prețuri dezastruoase. Lumea e foarte dezamăgită și a mai venit și informația asta și ne dă puțin peste cap”, a mai spus Păunel.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
digi24.ro
image
Proiectul noii legi a salarizării. Cât este cuantumul de referință, exemple de salarii la profesori și doctori | DOCUMENTE
stirileprotv.ro
image
După jaful național „Microbuzele școlare”, un alt program stârnește suspiciuni. Creșe noi, construite la suprapreț. Cea mai scumpă creșă, de 12 milioane de lei, a fost inaugurată de Ilie Bolojan la Oradea. Gândul prezintă analiza costurilor pe metrul pătrat pentru creșele din România
gandul.ro
image
Miruță retrage din funcție un comandant militar: „Lua unitatea la plăcerea și confortul său”
mediafax.ro
image
”Am simțit că tata a fost acolo, lângă noi”. Fiica lui Diego Maradona, în lacrimi după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale
fanatik.ro
image
Radu Miruță a demis-o pe directoarea din Ministerul Transporturilor acuzată că ar fi avut un atelier privat de ciocolată chiar în Gara de Nord
libertatea.ro
image
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Întâlnire de gradul ZERO: ”dușmanul” lui Donald Trump merge în SUA! Președintele american: ”O cauză pierdută”
digisport.ro
image
A murit Brenda Fricker, actrița premiată cu Oscar și îndrăgita „Doamnă cu porumbei” din „Home Alone 2”
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Unde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lor
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
cancan.ro
image
Greșeala unui pensionar, taxată de Casa de Pensii. De ce nu i-a luat în considerare 25 ani de Grupa a II-a?
newsweek.ro
image
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
prosport.ro
image
Facultățile care au cei mai puțini șomeri după absolvire. Domeniile în care absolvenții își găsesc cel mai repede un loc de muncă
playtech.ro
image
”De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine?”. Mitică Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său cel mare
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Alertă majoră: Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale, este "în pericol"! Ce s-a întâmplat la New York
digisport.ro
image
Mesaje Sfântul Ilie 2026. Urări care îi vor impresiona pe cei dragi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Datele românilor, vândute de hackeri. O instituție importantă e blocată de trei zile
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Manichiura clasică a anilor ’90 pe care Prințesa Diana o adora
actualitate.net
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Coșmarul prin care a trecut un turist în timpul vacanței din Turcia. De ce a fost arestat și nu poate părăsi țara: „Ceea ce am trăit este ridicol”
click.ro
image
Val de reacții după imaginile șocante din Craiova, în care doi tineri cad de pe trotinetele electrice. „Ce reflex sa aibă omul ăla! Jos pălăria”
click.ro
image
Marius Elisei a rupt tăcerea după luni de discreție. Fotografia și mesajul care au stârnit reacții în mediul online
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Ceremonia de reînhumare a sclavilor eliberați pe insula St. Helena (© St Helena Museum)
Mii de sclavi africani eliberați de Marina Britanică au murit pe insula Sfânta Elena
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Denise Rifai, înșelată de fostul iubit! Prezentatoarea a făcut dezvăluirea în direct: „De-aia n-a mai fost nimic după”
image
Coșmarul prin care a trecut un turist în timpul vacanței din Turcia. De ce a fost arestat și nu poate părăsi țara: „Ceea ce am trăit este ridicol”

OK! Magazine

image
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă

Click! Pentru femei

image
Ce înseamnă tranzitul Uranus sextil Neptun pentru zodia ta?

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul