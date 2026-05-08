search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Șoșoacă, din nou în vizită la Ambasada Rusiei unde s-a fotografiat alături de omul lui Kim Jong Un

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lidera S.O.S. România, europarlamentara Diana Șoșoacă, a participat, vineri, la recepția organizată de Ambasada Federației Ruse la București, înaintea zilei de 9 mai, dată la care Rusia sărbătorește Ziua Victoriei.

Diana Șoșoacă, ambasadorul Federației Ruse și ambasadorul Coreei de Nord FOTO sosro.ro
Diana Șoșoacă, ambasadorul Federației Ruse și ambasadorul Coreei de Nord FOTO sosro.ro

Diana Șoșoacă a fost prezentă la evenimentul organizat de Ambasada Rusiei, unde a discutat cu ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a informat S.O.S. România printr-un comunicat.

Formațiunea sa politică justifică vizita ca având scopul de a reafirma „necesitatea ca România să redevină un actor suveran, capabil de dialog cu toate puterile lumii”.

Potrivit sursei citate, în cadrul întâlnirii, europarlamentara i-a solicitat ambasadorului rus „să transmită un mesaj oficial poporului român cu ocazia sărbătoririi Zilei Victoriei”.

„Diana Iovanovici-Șoșoacă i-a transmis Excelentei Sale, Vladimir Lipaev că actul de curaj al armatei române a fost decisiv pentru deznodământul conflictului și pentru schimbarea echilibrului de putere în Europa. România nu a fost un simplu aliat de conjunctură, ci o forță care a plătit cu sânge dreptul de a fi independentă și suverană și de a sta demnă între națiunile lumii”, se mai arată în comunicat.

Șoșoacă, întâlnire cu ambasadorul Coreei de Nord

Totodată, șefa S.O.S. s-a întâlnit și cu ambasadorul Coreei de Nord, Ri Sang Rim. Formațiunea politică susține că această reuniune punctează „importanța deschiderii diplomatice totale și a refuzului de a accepta izolarea internațională impusă de interese străine”.

„Am participat la recepția de 9 mai, Ziua Victoriei, de la Ambasada Rusiei pentru a arăta că țara noastră nu este o colonie, ci un stat care are curajul să dialogheze de la egal la egal. Faptul că am discutat direct cu ambasadorii Rusiei și Coreei de Nord sunt acte de demnitate națională și diplomație. I-am cerut Excelenței sale, Dl. Ambasador Lipaev, un mesaj pentru români, pentru că noi vrem pace și respect, nu război și slugărnicie! România trebuie să discute cu toate statele pentru a-și proteja viitorul!”, a declarat Diana Șoșoacă, potrivit comunicatului.

FOTO sosro.ro
FOTO sosro.ro

De-a lungul timpului, Diana Șoșoacă a efectuat mai multe vizite la Ambasada Rusiei de la București. În luna noiembrie a anului trecut, europarlamentara a participat inclusiv la o reuniune restrânsă de nivel înalt desfășurată la Soci, în Rusia, unde s-a întâlnit cu Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

Cu o lună înainte, aceasta participase la gala aniversară a postului Russia Today, post interzis în UE, unde a avut ocazia să îl întâlnească pe Vladimir Putin și a făcut declarații controversate privind Uniunea Europeană, războiul din Ucraina și libertatea de exprimare în Europa. Evenimentul a avut loc la Moscova.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
digi24.ro
image
O fată de 18 ani, elevă în practică la o fermă din Bihor, ar fi fost ucisă de un cioban. Individul este căutat de autorități
stirileprotv.ro
image
Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, condamnă punerea pe ordinea de zi a unei OUG de către Guvernul demis, Bolojan: „Nu poate să facă așa ceva” / „Scrie în Constituție”
gandul.ro
image
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
mediafax.ro
image
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
fanatik.ro
image
Statul român are 1.735 de companii, 203 sunt găuri negre ce primesc anual subvenții de 14 miliarde de lei. Care sunt societățile de stat cu cele mai mari pierderi
libertatea.ro
image
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
digisport.ro
image
Ce decizie au luat Daciana și Victor Ponta în legătură cu fiica lor adoptivă? „Pe Maria o duce tatăl ei la școală”. Ce se întâmplă cu fiica cea mare după episodul Dubai?
click.ro
image
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A fost muşcată de o insectă într-o expediţie tropicală şi s-a întors cu o boală rară. Caz neobişnuit la Cluj
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Topul celor mai bune universități din România în 2026. Ministerul Educației a publicat clasamentul oficial
playtech.ro
image
Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de doar 15 ani!
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
digisport.ro
image
O nouă fabrică urmează să se deschidă lângă București. Câte locuri de muncă vor fi disponibile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul zilei, la loc comanda!
romaniatv.net
image
Curent electric gratuit pentru români. În ce intervale se oferă
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Carnea și legumele se pun la fiert în apă rece sau fierbinte? Regula simplă care schimbă gustul preparatelor
click.ro
image
Un dresor spune care sunt cele trei rase de câini pe care nu le recomandă: „Nu ai nevoie de așa ceva”
click.ro
image
Horoscop 8-14 mai. Taurii au parte de șanse profesionale, câștiguri și oportunități importante, Racilor li se poate schimba viața în scurt timp, Peștii sunt norocoși
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
image
Carnea și legumele se pun la fiert în apă rece sau fierbinte? Regula simplă care schimbă gustul preparatelor

OK! Magazine

image
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată îți dezvăluie ce găsești cel mai atractiv la un partener