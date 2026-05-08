Foto Șoșoacă, din nou în vizită la Ambasada Rusiei unde s-a fotografiat alături de omul lui Kim Jong Un

Lidera S.O.S. România, europarlamentara Diana Șoșoacă, a participat, vineri, la recepția organizată de Ambasada Federației Ruse la București, înaintea zilei de 9 mai, dată la care Rusia sărbătorește Ziua Victoriei.

Diana Șoșoacă a fost prezentă la evenimentul organizat de Ambasada Rusiei, unde a discutat cu ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a informat S.O.S. România printr-un comunicat.

Formațiunea sa politică justifică vizita ca având scopul de a reafirma „necesitatea ca România să redevină un actor suveran, capabil de dialog cu toate puterile lumii”.

Potrivit sursei citate, în cadrul întâlnirii, europarlamentara i-a solicitat ambasadorului rus „să transmită un mesaj oficial poporului român cu ocazia sărbătoririi Zilei Victoriei”.

„Diana Iovanovici-Șoșoacă i-a transmis Excelentei Sale, Vladimir Lipaev că actul de curaj al armatei române a fost decisiv pentru deznodământul conflictului și pentru schimbarea echilibrului de putere în Europa. România nu a fost un simplu aliat de conjunctură, ci o forță care a plătit cu sânge dreptul de a fi independentă și suverană și de a sta demnă între națiunile lumii”, se mai arată în comunicat.

Șoșoacă, întâlnire cu ambasadorul Coreei de Nord

Totodată, șefa S.O.S. s-a întâlnit și cu ambasadorul Coreei de Nord, Ri Sang Rim. Formațiunea politică susține că această reuniune punctează „importanța deschiderii diplomatice totale și a refuzului de a accepta izolarea internațională impusă de interese străine”.

„Am participat la recepția de 9 mai, Ziua Victoriei, de la Ambasada Rusiei pentru a arăta că țara noastră nu este o colonie, ci un stat care are curajul să dialogheze de la egal la egal. Faptul că am discutat direct cu ambasadorii Rusiei și Coreei de Nord sunt acte de demnitate națională și diplomație. I-am cerut Excelenței sale, Dl. Ambasador Lipaev, un mesaj pentru români, pentru că noi vrem pace și respect, nu război și slugărnicie! România trebuie să discute cu toate statele pentru a-și proteja viitorul!”, a declarat Diana Șoșoacă, potrivit comunicatului.

De-a lungul timpului, Diana Șoșoacă a efectuat mai multe vizite la Ambasada Rusiei de la București. În luna noiembrie a anului trecut, europarlamentara a participat inclusiv la o reuniune restrânsă de nivel înalt desfășurată la Soci, în Rusia, unde s-a întâlnit cu Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

Cu o lună înainte, aceasta participase la gala aniversară a postului Russia Today, post interzis în UE, unde a avut ocazia să îl întâlnească pe Vladimir Putin și a făcut declarații controversate privind Uniunea Europeană, războiul din Ucraina și libertatea de exprimare în Europa. Evenimentul a avut loc la Moscova.