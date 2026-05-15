Video Babele și Sfinxul rămân în județul Dâmbovița: decizie definitivă după 25 de ani de litigii și hotărâri contradictorii

Curtea de Apel Ploiești a pus capăt unui litigiu de peste două decenii privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele–Sfinxul, respingând definitiv recursul formulat în cauză. Instanța a confirmat că celebra zonă montană din Bucegi aparține comunei Moroeni, județul Dâmbovița.

Hotărârea închide un conflict juridic îndelungat dintre județele Dâmbovița și Prahova, început la finalul anilor ’90 și alimentat de dispute privind intabularea și delimitarea administrativă a Platoului Bucegi.

Astfel, monumentele naturale Babele și Sfinxul din Bucegi, alături de terenul aferent, rămân oficial în administrarea județului Dâmbovița, conform deciziei instanței.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, care a transmis un mesaj pe Facebook după pronunțarea hotărârii definitive.

„S-a făcut dreptate pentru județul Dâmbovița! Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul: pe teritoriul județului nostru. Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele–Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată și confirmă ceea ce dâmbovițenii au știut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea județului Dâmbovița”, a scris Corneliu Ștefan, pe FB.

Prin urmare, instanța a stabilit definitiv că terenul de aproximativ 4 hectare și monumentele naturale Babele și Sfinxul se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, județul Dâmbovița. Astfel, pretențiile formulate de Primăria Bușteni au fost respinse.

Cum s-a ajuns aici:

1999–2000 – Bușteni inițiază intabularea Babelor și Sfinxului, contestată de județul Dâmbovița;

2001 – Consiliul Județean Dâmbovița deschide prima acțiune în instanță împotriva Prahovei; 2015 – Este deschis un nou dosar privind delimitarea administrativ-teritorială dintre UAT Moroeni și UAT Bușteni;

2021 – Tribunalul Vâlcea stabilește că Babele, Sfinxul și terenul aferent se află pe raza comunei Moroeni, județul Dâmbovița;

2022 – Curtea de Apel Pitești confirmă hotărârea și respinge recursul;

2025 – Tribunalul Dâmbovița respinge cererile UAT Bușteni privind anularea delimitării și revendicarea proprietății asupra zonei Babele–Sfinxul;

2026 – Curtea de Apel Ploiești respinge definitiv recursul și menține hotărârea Tribunalului Dâmbovița.

În același mesaj, președintele CJ Dâmbovița a subliniat că decizia reprezintă mai mult decât o hotărâre juridică.

„Această decizie nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei și a apartenenței firești a acestor simboluri la județul Dâmbovița. Le mulțumesc tuturor celor care au susținut această cauză cu seriozitate și profesionalism: echipelor juridice, instituțiilor implicate și tuturor dâmbovițenilor care au crezut în acest drept legitim”, a spus președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Acesta a adăugat că administrația județeană va continua investițiile în zona montană Peștera–Padina, cu accent pe infrastructură, turism și servicii moderne.

„Consiliul Județean Dâmbovița va continua să protejeze și să dezvolte responsabil zona montană Peștera–Padina, prin investiții în infrastructură, turism și servicii moderne. Această comoară naturală trebuie valorificată cu grijă, respect și dragoste pentru Dâmbovița”, a mai transmis Corneliu Ștefan.