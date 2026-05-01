Susținătorii Dianei Șoșoacă au provocat haos pe Aeroportul Otopeni. Eurodeputata s-a întors în țară după ridicarea imunității

Câteva zeci de susținători ai Dianei Șoșoacă au provocat haos, noaptea trecută, în Terminalul Sosiri al Aeroportului Henri Coandă. Eurodeputata SOS România a revenit în țară de la Strasbourg, la două zile după ce Parlamentul European a hotărât ridicarea imunității sale.

Înarmați cu steaguri și pancarte, oamenii scandat mesaje de susținere pentru Diana Șoșoacă, îngreunând totodată accesul în punctul de ieșire al pasagerilor în zona publică a aeroportului.

Parlamentul European a votat marți pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Solicitarea a fost transmisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea continuării cercetărilor într-un dosar penal care o vizează pe eurodeputată.

Diana Șoșoacă este cercetată pentru un număr de 11 infracțiuni, între care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, negarea Holocaustului, dar și acuzații precum lipsirea de libertate în mod ilegal și ultraj.

Potrivit acuzațiilor, aceasta ar fi comis patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și patru fapte de promovare publică a cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război, precum și promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

De asemenea, este acuzată de promovarea în public a ideilor antisemite, de negarea sau minimalizarea Holocaustului și a efectelor acestuia, precum și de ultraj.

Șoșoacă a folosit salutul legionar și a strigat „Trăiască Legiunea și Căpitanul!”, referindu-se la Corneliu Zelea Codreanu sau a recitat poezii scrise de autori legionari. „Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât trăiască Legiunea și Căpitanul care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor”, spunea Diana Șoșoacă în timpul unui live.

Vizată în mai multe dosare penale

Diana Șoșoacă a boicotat comemorarea Holocaustului în Parlamentul European , iar într-o altă ocazie a spus că „Holocaustul a fost o invenție pentru a scoate bani de la statele europene”.

A elogiat public figura mareșalului Ion Antonescu, condamnat pentru crime de război: „Ion Antonescu a fost un erou al neamului românesc, nu un criminal. Istoria a fost scrisă de învingători, dar noi știm adevărul”.

În decembrie 2021, jurnaliștii italieni au acuzat-o că i-a încuiat în birou și a chemat poliția după ce aceștia i-au pus întrebări despre gestionarea pandemiei. În filmările de atunci, Șoșoacă este auzită strigând: „Nu plecați nicăieri! Sunteți în casa mea, faceți ce spun eu!”.

Șoșoacă a avut de-a lungul timpului mai multe confruntări cu polițiștii sau jandarmii: „Vă dau în judecată pe toți, vă dezbrac de uniforme, vă bag în pușcărie! Nu aveți dreptul să atingeți un demnitar al statului român!”.

Încă de la începutul mandatului la Bruxelles, Diana Șoșoacă s-a remarcat prin proteste în Parlamentul European, culminând cu expulzarea sa din plen în vara anului trecut. Ridicarea imunității permite justiției din România să-și desfășoare ancheta fără bariere diplomatice.

După audierea din 24 martie, Diana Șoșoacă a susținut că ar fi primit oferte de „azil politic” din partea a cinci state, fără a oferi însă detalii suplimentare în acest sens.