Diana Șoșoacă anunță că va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul”

Diana Șoșoacă a anunțat că partidul S.O.S. România va iniția procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care formațiunea susține că România „nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național”.

„Partidul S.O.S. România anunță că inițiază procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României”, se arată în comunicatul publicat de partid.

Reprezentanții formațiunii afirmă că demersul este „ferm, asumat și necesar” și susțin că nu vor permite ca inițiativa să fie „confiscată politic de alte partide care mimează opoziția doar pentru imagine publică”.

„După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul. S.O.S. România merge până la capăt”, mai transmite partidul în mesajul semnat de Biroul de Presă.

Șeful statului anunța marți, 5 mai, că va demara consultări informale cu partidele politice, urmând apoi consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern.

„Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am în vedere în discuțiile cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta”, a declarat Nicușor Dan marți.

Amintim că Guvernul a fost demis cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233, ceea ce a dus la intrarea Executivului în regim interimar.

După votarea moțiunii, Partidul Național Liberal a oficializat trecerea în opoziție, printr-o decizie luată marți seara, 5 mai, care pune întreaga responsabilitate a blocajului politic pe umerii noii majorități „de facto” formate din PSD și AUR.

Documentul adoptat de forurile statutare precizează că liberalii refuză orice negociere pentru formarea unui nou guvern cu social-democrații, considerați parteneri „necredibili”, și solicită celor care au dărâmat Cabinetul Bolojan să își asume actul guvernării fără a mai fugi de răspundere.

Ilie Bolojan rămâne deocamdată premier interimar, însă mandatul acestuia nu poate depăși 45 de zile, potrivit Constituției și Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului. Conform Constituției României, un cabinet demis rămâne în funcție doar cu atribuții limitate, gestionând exclusiv actele necesare funcționării curente a instituțiilor.