Putin merge în China pentru discuții cu Xi Jinping. Kremlinul a anunțat agenda discuțiilor

Președintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită de o zi la Beijing pe 20 mai, la doar câteva zile după încheierea summitului dintre Xi Jinping și Donald Trump, potrivit unor surse citate de South China Morning Post.

Vizita lui Putin a fost descrisă drept una de rutină în relațiile dintre Moscova și Beijing, nefiind așteptate ceremonii grandioase sau un protocol comparabil cu cel organizat recent pentru Trump. Sursele au dezvăluit că autoritățile chineze au fost ocupate în ultimele zile cu organizarea vizitei liderului american, prima deplasare a unui președinte SUA în China din ultimul deceniu.

Beijingul i-a oferit președintelui american o primire fastuoasă, care a inclus zeci de copii ce au aclamat delegația americană, precum și 21 de salve de tun. Prin contrast, vizita lui Putin ar urma să fie una discretă.

Vizita apropiată Putin evidențiază strategia Chinei de a menține relații bune atât cu Rusia, cât și cu Statele Unite, într-un context internațional tot mai tensionat. În același timp, China devine prima țară care găzduiește, într-un interval de câteva luni, liderii tuturor celorlalți membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Președintele francez Emmanuel Macron a vizitat Beijingul în decembrie, urmat în ianuarie de premierul britanic Keir Starmer, notează South China Post.

Călătoria lui Trump în China a fost amânată cu câteva săptămâni din cauza războiului din Iran. Liderul american și-a încheiat vineri vizita la Beijing după discuții private la reședința oficială a omologului său chinez.

Principalele subiecte pe agenda liderului rus

Preşedintele rus Vladimir Putin speră că va discuta cu omologul său chinez Xi Jinping despre recenta vizită a preşedintelui american Donald Trump în China, a transmis vineri Kremlinul, potrivit Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a declarat reporterilor că detaliile vizitei lui Putin în China, despre care a spus că va avea loc „foarte curând”, au fost convenite, urmând ca data exactă să fie anunţată în scurt timp, potrivit Agerpres.

Discuțiile se vor axa pe relaţiile bilaterale în contextul schimburilor comerciale solide, însă cei doi lideri vor aborda şi subiecte internaţionale, a mai precizat Peskov.