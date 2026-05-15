Articol publicitar

MedLife reunește la Sibiu specialiști din țară și din străinătate la UROLink, conferința dedicată viitorului uro-oncologiei și chirurgiei robotice

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, organizează zilele acestea (14-16 mai), prima ediție UROLink – Conferința Națională de Tehnici Avansate în Uro-Oncologie, un eveniment medical dedicat inovației, chirurgiei robotice și oncologiei de precizie în urologie. Conferința reunește specialiști din România și din străinătate, într-un format multidisciplinar axat pe schimbul de experiență și integrarea celor mai noi tehnologii în practica medicală.

Organizată la Sibiu, conferința UROLink aduce împreună medici urologi, oncologi, radiologi și specialiști din domenii conexe, în cadrul unor sesiuni științifice dedicate celor mai noi abordări terapeutice și tehnologice din uro-oncologie. Printre temele centrale se numără chirurgia robotică, tehnologiile laser, oncologia de precizie și managementul modern al patologiilor urologice complexe.

„UROLink a reconfirmat importanța investiției continue în educație medicală, tehnologie și colaborare între specialități. Pentru MedLife, dezvoltarea unor astfel de platforme profesionale este parte din angajamentul nostru de a aduce medicina viitorului mai aproape de pacienți, prin acces la expertiză, inovație și standarde moderne de tratament”, a declarat Nicolae Marcu, Director Sănătate și Operațiuni MedLife.

Programul științific include prezentări susținute de lectori de renume din România și din străinătate, alături de numeroși specialiști implicați activ în dezvoltarea chirurgiei minim invazive și robotice din România. Conferința pune accent pe aplicabilitatea practică a noilor tehnologii și pe integrarea acestora în tratamentul pacienților oncologici, într-un context în care medicina de precizie și chirurgia asistată robotic transformă tot mai mult standardele terapeutice în urologie.

Totodată, evenimentul a inclus și o componentă practică importantă, prin transmisii live din sala de operație ale unor intervenții chirurgicale complexe, oferind participanților posibilitatea de a urmări în timp real tehnici moderne de chirurgie robotică și abordări minim invazive utilizate în tratamentul patologiilor uro-oncologice.

„Prin UROLink ne dorim să creăm un spațiu real de schimb de experiență între specialiști, cu accent pe aplicabilitatea practică a tehnologiilor avansate în uro-oncologie. Chirurgia robotică și abordările minim invazive schimbă semnificativ felul în care tratăm pacientul urologic, oferind precizie, siguranță și șanse mai bune de recuperare”, a declarat Dr. Valentin Pîrvuț, medic primar urologie.

Conferința include și o expoziție medicală dedicată celor mai noi echipamente și tehnologii utilizate în urologie și chirurgie robotică, oferind medicilor participanți acces direct la soluții inovatoare și la tendințele actuale din domeniu.

Prin organizarea UROLink, MedLife continuă să susțină dezvoltarea educației medicale și integrarea tehnologiilor avansate în practica clinică, consolidând totodată rolul Spitalului MedLife Polisano Sibiu ca centru de referință în chirurgia robotică și managementul multidisciplinar al patologiilor uro-oncologice.

Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare bază de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

