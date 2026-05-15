Ce își reproșează Ilie Bolojan în cele 10 luni de mandat în care spune că a fost „torpilat” de cei care ar fi trebuit să-l sprijine

Premierul interimar Ilie Bolojan a admis, vineri, 15 mai, că a făcut și unele greșeli în cele zece luni în fruntea Guvernului și a vorbit despre slăbiciunile mandatului său.

Prim ministrul interimar a explicat la HotNews că ritmul alert al guvernării și tensiunile din interiorul coaliției au dus la decizii care ulterior au necesitat corecții.

„Atunci când guvernezi și trebuie să o faci cu rapiditate, în tensiune, când cei care sunt lângă tine în loc să te ajute te torpilează inevitabil poți să faci greșeli”, a spus Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a explicat că unele dintre aceste greșeli au apărut în contextul modificărilor fiscale.

În cazul clădirilor vechi, „am crescut valoarea bazei de impozitare în același timp cu anularea unor excepții”, iar cele două măsuri „s-au cumulat și am făcut o greșeală”, a explicat în același interviu

Deși spune că a corectat ulterior situația, premierul interimar admite că „o lună-două a apărut această agitație”.

Ilie Bolojan a enumerat și alte intervenții legislative - de la insolvențe la limitarea eșalonărilor - precum și continuarea digitalizării, inclusiv extinderea sistemului E‑factura, despre care spune că „înseamnă birocrație suplimentară” și că intenționează să discute cu Ministerul Finanțelor pentru a evalua dacă măsura este benefică.

„Nu am fost în contact cu oamenii”

Premierul interimar a recunoscut și o altă slăbiciune a mandatului său: lipsa contactului direct cu oamenii.

„Nu am fost în contact cu oamenii, nu am reușit să mă duc de multe ori în țară”, a spus el, adăugând că uneori „e bine să fii conectat în permanență”.

Ilie Bolojan consideră, însă, că un lucru important rămâne: „mulți români au văzut că se poate guverna altfel”, cu „respect, fără aroganțe”.

Întrebat despre percepția că a fost „prea dur” și că a „tăiat prea mult”, Bolojan a spus că înțelege această reacție, dar a explicat că ani la rând oamenilor.

„Li s-a spus lucruri care nu puteau fi acoperite de realitate”, a spus Ilie Bolojan la HotNerws.

Premierul interimar a criticat modul în care guvernele anterioare au transferat responsabilitatea către stat, în timp ce România plătește „60 de miliarde de lei dobânzi”, echivalentul unor investiții majore pierdute anual.

„A venit un alt guvern care a început să stingă incendiul”

Premierul interimar a insistat că ajustarea deficitului bugetar nu putea fi făcută fără costuri: „Când corectezi deficite enorme ale celor două partide PSD și PNL, atunci o corecție de deficit nu se poate face fără niște costuri”.

„Când niște guverne își dau foc la acoperișul casei aruncând cu bani, a venit un alt guvern care a început să stingă incendiul și este guvernul al cărui premier eram eu”.

Bolojan a criticat și lipsa de soluții a PSD și „retorica găunoasă pe care nu o mai crede nimeni”. În opinia sa, social-democrații nu își asumă guvernarea pentru că „nu au asemenea demnitate”.