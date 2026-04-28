Video Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate! Va fi anchetată pentru 11 infracțiuni, printre care și propagandă legionară

Diana Iovanovici Șoșoacă rămâne fără imunitate parlamentară europeană, după votul decisiv al Parlamentul European, exprimat marți, 28 aprilie, în plenul de la Strasbourg.

Decizia vine după ce, luni, Roberta Metsola a cerut introducerea pe ordinea de zi a votului privind ridicarea imunității pentru Diana Iovanovici Șoșoacă și alți cinci europarlamentari. Momentul a fost filmat și distribuit pe Facebook chiar de Șoșoacă.

Votul a avut loc la ora 12:00 (13:00, ora României), confirmând recomandarea formulată săptămâna trecută de Comisia pentru afaceri juridice (JURI).

Decizia vine după ce Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a votat joi, 23 aprilie, ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă.

Solicitarea a fost transmisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea continuării cercetărilor într-un dosar penal care o vizează pe eurodeputată.

Diana Șoșoacă este cercetată pentru un număr de 11 infracțiuni, între care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, negarea Holocaustului, dar și acuzații precum lipsirea de libertate în mod ilegal și ultraj.

Potrivit acuzațiilor, aceasta ar fi comis patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și patru fapte de promovare publică a cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război, precum și promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

De asemenea, este acuzată de promovarea în public a ideilor antisemite, de negarea sau minimalizarea Holocaustului și a efectelor acestuia, precum și de ultraj.

Încă de la începutul mandatului la Bruxelles, Diana Șoșoacă s-a remarcat prin proteste în Parlamentul European, culminând cu expulzarea sa din plen în vara anului trecut. Ridicarea imunității permite justiției din România să-și desfășoare ancheta fără bariere diplomatice.

După audierea din 24 martie, Diana Șoșoacă a susținut că ar fi primit oferte de „azil politic” din partea a cinci state, fără a oferi însă detalii suplimentare în acest sens.