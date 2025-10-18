search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
Diana Şoşoacă, față în față cu „ţarul" Putin la Moscova, de unde a lansat atacuri grave la adresa UE

Publicat:

Diana Șoșoacă a participat, la Moscova, la gala aniversară a postului Russia Today, post interzis în UE, unde a avut ocazia să îl întâlnească pe Vladimir Putin și a făcut declarații controversate privind Uniunea Europeană, războiul din Ucraina și libertatea de exprimare în Europa.

Diana, Şoşoacă, la Moscova. FOTO: captură video Facebook/Diana, Şoşoacă
Diana, Şoşoacă, la Moscova. FOTO: captură video Facebook/Diana, Şoşoacă

Europarlamentarul român Diana Iovanovici-Șoșoacă a participat vineri, pe 17 octombrie, la gala aniversară a postului Russia Today (RT), desfășurată la Teatrul Bolșoi din Moscova. Evenimentul a marcat 20 de ani de existență ai canalului rus, iar pe scenă a fost prezent și președintele Vladimir Putin.

Diana Șoșoacă a fost prezentată ca „invitată specială” a RT şi singurul europarlamentar participant și a transmis imagini și clipuri video de la eveniment pe contul său de Facebook.

„Țarul i-a mulțumit pentru pentru prezența la Gala Russia Today.

Av. Europarlamentar Diana Iovanovici - Șoșoacă, liderul Partidului S.O.S. România, singurul europarlamentar participant, a fost invitata specială a postului de televiziune Russia Today (RT), la Gala organizată cu ocazia aniversării a 20 de ani de existență”, potrivit unui comunicat postat pe contul ei de Facebook, în care susţine că a reprezentat „vocea poporului român, liber și demn”, denunțând cenzura și restricțiile de exprimare din Uniunea Europeană.

Cu această ocazie, liderul S.O.S. România a lansat critici dure la adresa Uniunii Europene.

„Trăim într-o dictatură a minciunii și a manipulării. Uniunea Europeană s-a transformat într-o mafie globală care impune gândirea unică, distruge credința, cenzurează presa liberă și persecută pe oricine are curajul să spună adevărul”, a declarat Diana Șoșoacă în cadrul interviului.

Mai mult decât atât, ea a atacat și conducerea UE, acuzând-o de pierderea legăturii cu realitatea: Von der Leyen și camarila ei trăiesc într-o bulă, rupți de realitate, în timp ce popoarele Europei suferă. Ei nu mai cred în Dumnezeu, în familie, în identitate. Vor să conducă lumea ca niște dictatori morali, dar sunt doar niște actori într-un teatru al minciunii”.

„România și Moldova sunt tratate ca niște colonii. Maia Sandu a făcut cadou Moldova globaliștilor, iar Ursula von der Leyen și Macron controlează destinele popoarelor noastre din birourile de la Bruxelles”, a continuat ea.

Europarlamentarul a comentat și războiul din Ucraina, pe care îl vede ca o tragedie alimentată de interese geopolitice ale Uniunii Europene şi NATO.

„Oamenii mor nu pentru libertate, ci pentru ambițiile celor care vor să ajungă la granițele Rusiei. Pacea nu se poate construi cu tancuri și bombe, ci cu respect pentru adevăr și istorie”, a afirmat ea la Moscova.

Nici autorităţile statului român nu au scăpat de neacuzate.

„După ce mi-au interzis candidatura la președinție și au încercat să desființeze S.O.S. România, acum vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul. Aceasta nu este democrație - este nazism reînviat”, a susţinut Diana Şoşoacă.

Declaraţiile făcute de ea la Moscova nu fac altceva decât să pună paie pe foc, în contextul în care deja este inculpată într-un dosar care vizează patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite.

În acest context, participarea sa la gala Russia Today, un canal sancționat în UE, a fost percepută ca un gest simbolic împotriva pozițiilor oficiale europene.

Politică

