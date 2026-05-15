Breaking Femeia din Sibiu care și-a omorât mama pentru a pune mâna pe avere s-a sinucis în arest

Femeia din Sibiu, care și-a ucis mama pentru a-i moșteni averea de un milion de euro, a fost găsită moartă vineri dimineață în arestul IPJ Alba.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au anunțat vineri, 15 mai, că femeia de 38 de ani a fost găsită moartă în Arestul IPJ Alba. „Una din inculpatele din dosar, fiica victimei, s-a sinucis în timp ce se afla în arest”, a anunțat precizat prim-procurorul adjunct Simion Dan-Octavian, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Potrivit unor surse judiciare, femeia a fost găsită vineri, în jurul orei 06:50, cu venele tăiate la ambele mâini, însă nu au găsit obiectele în cameră cu care s-a tăiat. Ultimul control a fost azi noapte, la ora 24.00.

Femeia în vârstă de 38 de ani avea doi copii. Ea se afla în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, deoarece spațiile din Sibiu destinate arestului preventiv sunt în reabilitare.

Ea fusese reținută în decembrie 2025, alături de o altă persoană, fiind acuzată că a fost implicată în moartea unei contabile din Sibiu, care a fost sedată și ulterior ucisă.

Potrivit anchetatorilor, în iunie 2024, fiica în vârstă de 38 de ani a victimei i-a strecurat acesteia substanțe sedative în ceai. După ce aceasta a adormit, și-a chemat prietena asistentă, care i-a injectat aceeași substanță, în cantitate mare, în corp. Într-un final, femeia a fost sufocată cu o pernă pentru a elimina orice șansă de supraviețuire.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion, într-un comunicat de presă.

După obținerea certificatului de deces, Păștina a fugit în Dubai, unde a locuit mai bine de un an, crezând că a scăpat de anchetatori. Întoarcerea sa în România, în decembrie 2025, pentru finalizarea vânzării uneia dintre casele moștenite, a dus la descinderea polițiștilor și la reținerea sa sub acuzația de omor calificat.

Codruța Notar (victima) era o femeie respectată în Sibiu. Și-a construit o carieră solidă, conducând o firmă cu zeci de angajați și fiind expert contabil.