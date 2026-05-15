Ilie Bolojan despre acuzațiile aduse Oanei Gheorghiu în legătură cu presupuse intervenții pentru un grup german: „Nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral”

Premierul interimar Ilie Bolojan declară că nu vede nicio problemă în discuțiile vicepremierului Oana Gheorghiu cu reprezentanții grupului german Schwarz, companie care a finanțat ONG‑ul acesteia.

Întrebat vineri, 15 mai, într-un interviu pentru HotNews, cum i se pare faptul că vicepremierul a solicitat ADR și STS să spună dacă sunt interesate de achiziția unor servicii oferite de companie, Ilie Bolojan a răspuns:

„Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral prin a se întâlni cu o companie importantă și comunicând aspecte care puteau fi luate în discuție pentru o posibilă colaborare, fără a pune presiune de vreun fel și comunicând public”.

Premierul interimar a explicat că, în opinia sa, simplul fapt că un demnitar discută cu o companie importantă nu reprezintă o abatere, atât timp cât nu există presiuni sau intervenții nejustificate.

„Mi se pare normal să vezi care sunt companiile importante”, a spus Ilie Bolojan, subliniind că grupul Schwarz este „cam cel mai mare grup european atât în materie de comerț, cât și de cloud european – zona de IT”.

Prim-ministrul interimar a adăugat că, atunci când astfel de companii sunt interesate să investească în România, „nu mi se pare nimic anormal să vezi dacă este fezabil”.

Reacția lui Nicușor Dan la scandalul mail-urilor trimise de Oana Gheorghiu

Chestionat vineri, 15 mai, de presă pe acest subiect, președintele Nicușor Dan a evitat să se pronunțe asupra situației vicepremierului Oana Gheorghiu, după acuzațiile lansate în spațiul public privind presupuse intervenții în favoarea grupului german Schwarz, proprietarul lanțului Kaufland.

Întrebat dacă vicepremierul ar trebui să își dea demisia, șeful statului a declarat că nu dorește să facă „încadrări juridice” și a insistat asupra nevoii de echilibru în evaluarea acuzațiilor.

„Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice și, mai ales, nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea uriașă corupție. Trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea evaziune. Deci trebuie tot timpul să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem”, a afirmat președintele.

La insistențele jurnaliștilor, Nicușor Dan a răspuns scurt: „Aveți răspunsul meu. E o încadrare juridică pe care nu vreau să mă pronunț”.