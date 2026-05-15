Memorandum semnat de Romaero cu Leonardo: compania italiană propune pentru MAI elicopterul AW139, lider mondial în misiunile de intervenție rapidă și salvare de vieți

Compania italiană Leonardo a propus elicopterul AW139 ca soluție pentru dotarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în cadrul expoziției Black Sea Defense and Aerospace (BSDA 2026), desfășurată la București pe platforma ROMAERO Băneasa.

Radu Miruță, la Black Sea Defense and Aerospace 2026 FOTO: FB
Radu Miruță, la Black Sea Defense and Aerospace 2026 FOTO: FB

Propunerea vizează achiziția unor elicoptere multirol destinate misiunilor de salvare, ordine publică și protecție civilă, modelul AW139 fiind prezentat ca unul dintre cele mai utilizate aparate din categoria sa la nivel global, cu aplicații în operațiuni de urgență și securitate.

ROMAERO și compania italiană Leonardo au semnat un memorandum de înțelegere pentru evaluarea unei posibile cooperări în domeniul mentenanței, reparațiilor și reviziilor (MRO) pentru elicoptere în România.

„Ministerul Afacerilor Interne urmărește dezvoltarea unor servicii moderne de operare cu elicoptere pentru a susține nevoile comunității naționale în domenii precum securitatea, misiunile de salvare a vieții și protecția mediului și are în plan achiziția unor noi elicoptere. Leonardo propune modelul AW139, un elicopter bimotor mediu, lider incontestabil la nivel mondial și european în categoria sa pentru acest spectru larg de misiuni”, se arată în comunicatul transmis.

Parteneriatul ar urma să vizeze dezvoltarea unor capabilități locale, inclusiv transfer de know-how și suport tehnic, în cazul în care AW139 va fi selectat de autoritățile române.

Potrivit părților implicate, obiectivul colaborării este consolidarea infrastructurii industriale din România și crearea unei baze locale de întreținere pentru viitoarea flotă de elicoptere multirol. 

Dacă va fi selectat, AW139 ar urma să intre în dotarea structurilor MAI ca platformă multirol, adaptată pentru intervenții de urgență, căutare-salvare și alte misiuni operative.

„În cazul în care AW139 va fi selectat pentru aceste misiuni, colaborarea dintre Leonardo și ROMAERO SA – una dintre cele mai mari organizații de întreținere și reparații aeronave din România, care deține și capabilități consolidate de cercetare-dezvoltare și producție aerospațială – va genera multiple beneficii în ceea ce privește asistența tehnică și managementul suveran al flotei, transferul de know-how, precum și susținerea dezvoltării competențelor profesionale și a locurilor de muncă”, mai arată ministerul. 

AW139 înregistrează peste 1.500 de unități vândute către 300 de operatori din peste 90 de țări, dintre care peste 1.300 sunt deja în serviciu la nivel global, operând în cele mai diverse și solicitante condiții. Printre operatorii care au ales sau utilizează deja AW139 pentru astfel de misiuni se numără structuri din Bulgaria, Spania, Irlanda, Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Estonia, Danemarca, Italia, Grecia, Cipru, Olanda, Slovenia și Croația.

BSDA 2026 (Black Sea Defense, Aerospace and Security) a reunit la București, între 13 și 15 mai, lideri ai industriei globale de apărare, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai structurilor militare, într-un eveniment de referință dedicat prezentării de tehnologii avansate și dezvoltării cooperării internaționale în domeniul securității

Într-un mesaj publicat pe FB, ministrul Radu Miruță a subliniat că noile tehnologii din domeniul apărării sunt evaluate printr-un proces riguros, în condiții reale, alături de partenerii NATO.

„Ministerul Apărării Naționale trece soluțiile tehnologice prin filtrul realității. Nu ne oprim la nivelul de concept; testăm riguros în condiții reale, alături de partenerii NATO, pentru a asigura cele mai bune dotări pentru Armata României. Transparența și colaborarea cu mediul privat sunt priorități strategice. Susținem inovația și dezvoltarea industriei naționale de apărare!”, a transmis acesta.

