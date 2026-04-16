Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni. Cei doi au discutat 30 de minute - SURSE

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a discutat timp de 30 de minute cu președintele Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii celor doi de la Cotroceni, au informat surse politice.

Întâlnirea a avut loc înainte ca președintele PSD să plece în teritoriu pentru ultimele ședințe regionale ale partidului și vine după ce șeful statului a avut o discuție de două ore cu premierul Ilie Bolojan, care a avut loc miercuri.

Discuția între președinte și premier ar fi avut loc într-un context marcat de teme sensibile pe agenda guvernamentală și de necesitatea unor coordonări instituționale la nivel înalt.

Între timp, conducerea Partidului Social Democrat a pus la punct ultimele detalii ale planului de debarcare din funcție a premierului Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, în cazul în care Bolojan nu va părăsi Palatul Victoria până la data de 23 aprilie, miniștrii social-democrați își vor depune demisiile.

Miercuri, președintele PSD, Sorin Grindeanu, avertiza asupra unei deteriorări accentuate a indicatorilor economici și cere o „resetare urgentă” a politicilor guvernamentale, pe fondul unor date pe care le consideră alarmante.

Surse social-democrate susțin că premierul ar trebui să-și prezinte demisia fără să mai fie necesară o procedură parlamentară. Dacă Ilie Bolojan refuză acest pas, PSD va susține moțiunea de cenzură pregătită de AUR și PACE. Potrivit Legii, în situația în care miniștrii PSD își prezintă demisiile, Ilie Bolojan are la dispoziție 45 zile pentru a cere un vot de încredere în fața Parlamentului.