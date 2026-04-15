PSD a definitivat planul de debarcare a lui Ilie Bolojan. Miniștrii social-democrați vor părăsi Guvernul, dacă premierul nu demisionează SURSE

Conducerea Partidului Social Democrat a pus la punct ultimele detalii ale planului de debarcare din funcție a premierului Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, în cazul în care Bolojan nu va părăsi Palatul Victoria până la data de 23 aprilie, miniștrii social-democrați își vor depune demisiile.

Mișcările ar urma să înceapă după 20 aprilie, atunci când 5.000 de membri ai partidului urmează să participe la o amplă consultare privind rămânerea în actuala formulă de guvernare. În ciuda retoricii agresive din ultimele luni asupra USR, PSD nu ar spune nu rămânerii la guvernare a partidului fondat de președintele Nicușor Dan.

Surse social-democrate susțin că premierul ar trebui să-și prezinte demisia fără să mai fie necesară o procedură parlamentară. Dacă Ilie Bolojan refuză acest pas, PSD va susține moțiunea de cenzură pregătită de AUR și PACE. Potrivit Legii, în situația în care miniștrii PSD își prezintă demisiile, Ilie Bolojan are la dispoziție 45 zile pentru a cere un vot de încredere în fața Parlamentului.

Ilie Bolojan spune că nu ia în calcul o demisie

Întrebat joia trecută despre planul pregătit de social-democrați, Ilie Bolojan a declarat că nu ia în calcul o demisie din funcţie.

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie, cât timp suntem într-o situaţie problematică şi sigur, cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri şi să acţioneze politic aşa cum consideră de cuviinţă”, a spus şeful Executivului, la Europa FM

Miercuri, premierul a avut o întrevedere de aproape 2 ore cu președintele Nicușor Dan Potrivit informațiilor noastre, întrevederea ar fi vizat subiecte legate de prioritățile executive, dar mai ales tensiunile din cadrul coaliției de guvernare.

Grindeanu> „România are nevoie urgent de o resetare”

Tot miercuri, Sorin Grindeanu a lansat noi critici dure la adresa guvernării avertizează asupra unei deteriorări accentuate a indicatorilor economici. Totodată, liderul PSD a solicitat o „resetare urgentă” a politicilor guvernamentale.

„Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării. Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%”, a transmis Grindeanu într-o postare pe Facebook.