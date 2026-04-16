Foto Bolojan dă asigurări că nu demisionează: „Când te înjură unii, e ca o binecuvântare”

Ilie Bolojan, președintele PNL și premierul României, a venit într-o vizită surpriză nocturnă la sediul central al partidului, a anunțat Silviu Feroiu, consilier general PNL în Primăria Capitalei.

„O surpriză extraordinară pe care am avut-o astăzi la sediul Partidului Național Liberal București: premierul Bolojan a venit într-o vizită neanunțată.

Discuțiile au fost deschise și directe. Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia — iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face”, a transmis Silviu Feroiu pe Facebook.

Liberalul a adăugat că Bolojan, atunci când a fost întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, a răspuns „simplu și memorabil: «Când te înjură unii, e ca o binecuvântare.»”

„Un mesaj care spune multe despre determinare. Un lucru este sigur: reformele vor continua, pe toate palierele.”

Conducerea Partidului Social Democrat a pus la punct ultimele detalii ale planului de debarcare din funcție a premierului Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul”, în cazul în care Bolojan nu va părăsi Palatul Victoria până la data de 23 aprilie, miniștrii social-democrați își vor depune demisiile.

Miercuri, președintele PSD, Sorin Grindeanu, avertiza asupra unei deteriorări accentuate a indicatorilor economici și cere o „resetare urgentă” a politicilor guvernamentale, pe fondul unor date pe care le consideră alarmante.

„Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău. De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”, a mai spus Grindeanu.

În același timp, AUR strânge semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a precizat că formațiunea își construiește demersul pe baza evoluțiilor economice și nu a tensiunilor politice din coaliție.

„Noi nu putem face moțiuni de cenzură în funcție de nemulțumirile din coaliție (…) Vom avea trei trimestre de scădere economică, iar acesta este un temei obiectiv pentru o moțiune de cenzură”, a declarat Peiu, la Parlament.

Moțiunea de cenzură anunțată de AUR ar urma să fie depusă după data de 13 mai, în funcție de evoluțiile economice și calendarul parlamentar.