Video Grindeanu spune că „România are nevoie urgent de o resetare”, în timp ce AUR strânge semnături pentru o moțiune de cenzură

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează asupra unei deteriorări accentuate a indicatorilor economici și cere o „resetare urgentă” a politicilor guvernamentale, pe fondul unor date pe care le consideră alarmante.

„Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării. Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%”, a transmis Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Liderul PSD susține că evoluțiile economice indică o „radiografie-șoc” și afirmă că „a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală”, solicitând corectarea rapidă a direcției de guvernare.

„Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău. De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”, a mai spus Grindeanu.

AUR pregătește o moțiune de cenzură

În același timp, AUR strânge semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a precizat că formațiunea își construiește demersul pe baza evoluțiilor economice și nu a tensiunilor politice din coaliție.

„Noi nu putem face moțiuni de cenzură în funcție de nemulțumirile din coaliție (…) Vom avea trei trimestre de scădere economică, iar acesta este un temei obiectiv pentru o moțiune de cenzură”, a declarat Peiu, la Parlament.

Moțiunea de cenzură anunțată de AUR ar urma să fie depusă după data de 13 mai, în funcție de evoluțiile economice și calendarul parlamentar.