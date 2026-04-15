Președintele Nicușor Dan a discutat timp de două ore cu premierul Ilie Bolojan. Urmează o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu SURSE

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut astăzi o întâlnire de aproximativ două ore la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice.

Discuția ar fi avut loc într-un context marcat de teme sensibile pe agenda guvernamentală și de necesitatea unor coordonări instituționale la nivel înalt.

Potrivit surselor noastre, președintele Nicușor Dan urmează să se întâlnească cu președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit informațiilor obținute pe surse, întrevederea ar fi vizat subiecte legate de prioritățile executive, dar mai ales în contextul în care AUR strânge semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, iar Sorin Grindeanu, liderul PSD, avertizează asupra unei deteriorări accentuate a indicatorilor economici și cere o „resetare urgentă” a politicilor guvernamentale, pe fondul unor date pe care le consideră alarmante.



Totul, înainte cu câteva zile înainte de referendumul intern din PSD, la care sociaș-democrații sunt chemați să răspundă la întrebarea: „Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu?”.