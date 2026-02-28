Sorin Grindeanu: PSD analizează rămânerea la guvernare. „Nu avem o obligaţie faţă de un premier vremelnic”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că partidul va face o analiză „serioasă şi responsabilă” a participării la guvernare, subliniind că social-democraţii nu rămân la putere „din inerţie” şi nu au „o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care se victimizează şi cere încredere oarbă”.

Declaraţiile au fost făcute sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists România, în contextul reacţiilor apărute după ce liderul PSD a vorbit despre o posibilă reevaluare a participării partidului la actuala coaliţie.

Grindeanu a respins ideea că analiza ar reprezenta un gest de revoltă şi a susţinut că este vorba despre un demers firesc. „Este un gest de responsabilitate faţă de actul de guvernare. Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene, mature din Europa”, a afirmat el.

Liderul social-democrat a precizat că, după mai bine de şase luni de la intrarea PSD la guvernare – perioadă care se apropie de nouă luni – este „obligatoriu” să fie evaluat bilanţul. „Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetăţeni”, a spus Grindeanu.

Acesta a subliniat că responsabilitatea PSD este faţă de români, nu faţă de o persoană aflată temporar în fruntea Executivului.

„Nu avem o obligaţie faţă de un premier vremelnic. Noi funcţionăm pe responsabilitate. Iar responsabilitatea noastră este faţă de români”, a declarat preşedintele PSD, adăugând că social-democraţii trebuie să spună „transparent şi cinstit” dacă actuala guvernare le face viaţa mai bună cetăţenilor sau dacă le cere doar sacrificii fără rezultate concrete.

Grindeanu a explicat că analiza internă va începe cu activitatea miniştrilor PSD, însă nu se va limita la aceştia.

„Un partid serios nu caută vinovaţi în exterior înainte de a-şi evalua propriile responsabilităţi. Dar această analiză va privi ansamblul guvernării, pentru că suntem parte a unei coaliţii, iar coaliţia presupune responsabilitate comună”, a mai spus el.

Miercuri seară, liderul PSD anunţase că va extinde consultarea internă privind rămânerea la guvernare, declanşată încă din luna decembrie. Printre temele supuse discuţiei se numără păstrarea USR în coaliţie, dar şi persoana premierului.

„Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Grindeanu, susţinând că actuala coaliţie „scârţâie rău”.