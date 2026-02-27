search
Vineri, 27 Februarie 2026
Dominic Fritz consideră că ar fi o „iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer” coaliția. „Mă surprinde Sorin Grindeanu”

Publicat:

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, 27 februarie, că „ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție”, după ce președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a anunțat că va propune un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

Dominic Fritz/FOTO: Facebook
Dominic Fritz/FOTO: Facebook

Declarațiile au fost făcute în deschiderea congresului partidului, organizat la Sibiu, în perioada 27 februarie - 1 martie.

„Ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliție”, a afirmat Fritz, la întrebările presei. 

„După cum am spus, pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ținem de acest protocol. Suntem un partid care se ține de cuvânt și care știe ce vrea. Ne ținem de cuvânt și când ne convine și când nu ne convine. Eu recunosc că mă surprinde Sorin Grindeanu, după cum știți, ca și mine, timișorean. Noi, timișorenii, ne ținem de cuvânt”, adaugă acesta.

Dominic Fritz transmite că PSD trebuie să accepte că nu va mai avea control total asupra deciziilor politice, chiar și în viitor.

El subliniază că partidul știa acest lucru când a votat masiv (70%) pentru a intra în guvernare și ironizează faptul că acum PSD reciclează sloganuri pe care USR le-a folosit cu 10 ani în urmă. 

De asemenea, potrivit News.ro, Dominic Fritz a anunţa, într-o conferinţă de presă, care sunt principalele teme care vor fi abordate la congresul USR. 

Astăzi începem congresul, avem 500 de delegaţi din toată ţara şi din diaspora care se întâlnesc aici, care au fost aleşi de filialele lor în ultimele săptămâni şi, într-adevăr, avem două mari teme. Astăzi o să dăm drumul la o nouă campanie USR care poartă titlul «România 2036». Ştiu că sunt şi alte partide care fac tot felul de consultări, dacă să răzgândească răzgândirea răzgândirii despre guvernare.

Noi am făcut o consultare a membrilor şi mii membri au votat cele mai relevante teme pentru viitorul României, cele mai transformatoare provocări pentru România în următorii zece ani. Și astăzi vom anunța cele patru teme câștigătoare şi în următoarele luni întregul partid USR, la toate nivelurile va îngreuna un proces de dezbatere cu societatea civilă, cu membrii partidului, cu simpatizanți cu cetățenii şi experții despre cum să se pregătească România pentru provocările viitorului”, a afirmat Dominic Fritz. 

Grindeanu: „Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va propune un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului sau dorește un alt premier de la PNL.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR.

Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu în interviul pentru G4Media.

Acesta a afirmat că a luat decizia deoarece există neînțelegeri în coaliție, a invocat reproșuri la adresa USR și faptul că PSD e singurul partid de stânga.

