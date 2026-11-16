Un mecanism unitar de colectare, actualizare și gestionare a datelor privind cazurile de femicid și violențele care le precedă a fost instituit printr-un Ordin comun al Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Violență domestică Foto: Shutterstock

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 953 din 16 noiembrie 2026 și aprobă metodologia prin care autoritățile vor înregistra și urmări aceste cazuri, de la momentul sesizării până la soluționarea definitivă.

Ce informații vor fi centralizate

Metodologia vizează infracțiunile de omor, tentativele de omor și alte infracțiuni prevăzute expres în actul normativ, săvârșite împotriva persoanelor de sex feminin. În evidență vor intra și cauzele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție în favoarea acestora.

Vor fi colectate informații referitoare la victimă, agresor, copiii victimei, relația dintre victimă și agresor, împrejurările în care a fost comisă fapta, locul, modalitatea și mobilul acesteia, precum și soluțiile pronunțate sau dispuse în cauză.

Datele vor fi actualizate pe parcursul procedurilor penale și civile, astfel încât fiecare caz să poată fi urmărit în toate etapele procesuale. Totodată, sistemele informatice ale instituțiilor implicate vor fi interconectate în baza unor protocoale, iar numărul unic al dosarului va permite identificarea și monitorizarea cauzei pe întregul parcurs procedural.

Ce obligații revin polițiștilor

În cauzele penale, responsabilitatea pentru colectarea și gestionarea datelor aparține unităților de parchet. Polițiștii de poliție judiciară pot colecta anumite informații atunci când efectuează acte de urmărire penală în baza unei ordonanțe de delegare emise de procuror. Introducerea datelor în aplicațiile informatice revine însă parchetelor.

În ceea ce privește cauzele civile referitoare la ordinele de protecție, responsabilitățile de colectare, introducere, actualizare, centralizare și gestionare a datelor revin structurilor Poliției Române, pe baza informațiilor cuprinse în hotărârile judecătorești.

Ce cazuri nu intră sub incidența metodologiei

Un aspect important este că dosarele privind morțile suspecte nu fac obiectul acestei metodologii, atât timp cât nu există confirmarea săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute expres de actul normativ. Dacă, ulterior, se confirmă existența unei asemenea infracțiuni, cauza va putea intra în evidența reglementată prin noua metodologie.

Ordinul comun a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 16 noiembrie 2026.

Prin aceste reguli se urmărește standardizarea evidenței cazurilor de femicid și a violențelor care le precedă, precum și asigurarea unei monitorizări continue a cauzelor de către instituțiile competente.