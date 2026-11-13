 „Mi-a dat cu mătura în cap. Am luat-o și am lovit-o eu”. Ce a mărturisit iubitul Valentinei Tănăsie în timpul expertizei psihiatrice | adevarul.ro
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„Mi-a dat cu mătura în cap. Am luat-o și am lovit-o eu”. Ce a mărturisit iubitul Valentinei Tănăsie în timpul expertizei psihiatrice

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Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul uciderii Valentinei Tănăsie, tânăra al cărei trup a fost descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt, a recunoscut, în timpul evaluării psihiatrice, că și-a lovit iubita cu o coadă de mătură. Bărbatul ar fi povestit medicilor cum a izbucnit conflictul dintre ei, ce a făcut după agresiune și cum a descoperit, în dimineața următoare, că femeia nu mai reacționa.

Vlad Bălțățeanu a făcut declarații în timpul expertizei psihiatrice.
Vlad Bălțățeanu a făcut declarații în timpul expertizei psihiatrice. Foto: GEORGE CALIN Inquam Photos

Potrivit avocatului familiei victimei, Adrian Cuculis, Bălțățeanu a susținut că Valentina l-a lovit prima cu o coadă de mătură, care s-a rupt în timpul altercației. Ulterior, el a luat obiectul și a lovit-o la rândul său de mai multe ori.

„Vlad a zis așa: «Era o coadă de mătură. Mi-a dat cu ea în cap. S-a rupt după. Am luat-o în mână și am lovit-o eu. Au fost câteva lovituri. Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep. Ea mi-a spus: «Mi-ai spart siliconul»”, ar fi declarat suspectul, potrivit fragmentelor prezentate de Adrian Cuculis, citate de BZI.

Acesta a relatat că, după conflict, a ieșit din locuință, s-a întors și s-a culcat. Ulterior, a consumat alcool și a dormit din nou. În dimineața următoare, a plecat să cumpere țigări, lăsând-o pe Valentina în pat. La întoarcere, a încercat să o trezească, moment în care a constatat că femeia nu reacționa.

Conform avocatului, suspectul ar fi susținut că nu a intenționat să-i provoace moartea.

Avocatul familiei: Declarația nu a fost dată în fața procurorului

Adrian Cuculis a atras atenția că mărturisirile nu au fost făcute în cadrul unei audieri oficiale în fața procurorului, ci în timpul discuției cu medicul psihiatru, în contextul expertizei.

„Este discuția cu medicul din cadrul anchetei psihiatrice. Ține pentru expertiză. Spun această discrepanță fabuloasă: tu dai o declarație, adică vorbești cu medicul, explici nu știu ce, dar tu nu dai nicio declarație în fața procurorului”, a declarat Cuculis.

Acesta a mai spus că Bălțățeanu ar fi invocat o copilărie dificilă, relația complicată cu părinții și teama de abandon pentru a-și justifica anumite reacții. Potrivit lui Cuculis, procurorii au audiat și persoanele menționate de suspect, inclusiv cunoscuți și prieteni, iar mărturiile acestora indică un comportament violent.

„El pune fapta pe marginea subiectului fidelității. Vine și spune: «Și eu am avut o viață și copilărie complicată cu părinții mei». Spune că avea o teamă de abandon. Că de aia a stat trei ani de zile singur înainte. Asta declară el. Procurorul, foarte interesant, a luat toți oamenii ăștia despre care vorbește și i-a audiat pe toți. Au fost inclusiv persoane din declarațiile fostei, prieteni din jurul lui. Toți indică faptul că omul era violent”, a mai spus Adrian Cuculis.

Urmele de sânge din valiză și probele care ar putea stabili traseul suspectului

Avocatul familiei a oferit detalii și despre cercetările efectuate în locuința suspectului, în zona lacului și asupra autoturismului folosit de acesta. Anchetatorii au reconstituit deplasările bărbatului cu ajutorul înregistrărilor video și al celorlalte probe strânse în dosar.

„Traseul lui este incontestabil. (...) Provocarea majoră este să ai traseul foarte clar. Să îl pui în acord cu faptul că el a fost criminalul”, a afirmat Adrian Cuculis.

Un alt element important în anchetă îl reprezintă urmele de sânge descoperite în valiza în care a fost găsit trupul Valentinei. Avocatul susține că materialul biologic este suficient pentru extragerea ADN-ului și compararea acestuia cu celelalte probe din dosar.

De asemenea, potrivit lui Cuculis, necropsia a fost documentată prin aproximativ 150 de fotografii, iar medicii legiști au consemnat detalii privind leziunile și vechimea acestora.

Valentina Tănăsie a fost găsită într-o valiză, în râul Olt

Valentina Tănăsie a fost găsită moartă pe 22 septembrie 2026, într-o valiză descoperită în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Vlad Bălțățeanu este principalul suspect în acest caz. După moartea femeii, acesta a părăsit România și s-a predat ulterior autorităților din Elveția.

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