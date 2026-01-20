Sorin Grindeanu: „Își dorește cineva anticipate?” PSD analizează ieșirea din guvern

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că, în prezent, nu există o alternativă de guvernare, dar PSD poate ieși din coaliție și să meargă spre alegeri anticipate. Liderul social-democrat s-a referit și la relația tensionată cu premierul Ilie Bolojan, la o posibilă schimbare a premierului și la colaborarea cu AUR, pe care a exclus-o în prezent.

„Nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment. Nu există. În acest moment putem să ieșim din guvernare, din această coaliție, și mergem spre anticipate. Își dorește cineva anticipate?”, a declarat Sorin Grindeanu, într-un interviu pentru Gândul.

Colaborarea cu AUR: balanța este negativă

Întrebat despre o posibilă colaborare cu AUR, Grindeanu a exclus această variantă și a aprobat caracterizarea partidului făcută de jurnalist drept „nefrecventabil”. „Multe. Sigur, sunt și puncte bune, dar acum balanța e negativă”, a explicat el, referindu-se la problemele majore ale formațiunii.

Schimbarea premierului: „Nu suntem încă în acel moment”

În legătură cu o posibilă schimbare a premierului, președintele PSD a subliniat că „nu suntem încă în acel moment”. Comentând declarațiile secretarului general al PSD, Claudiu Manda, care vorbea despre o posibilă „schimbare a lăutarului”, Grindeanu a precizat: „În același mod, spun și eu. Nu suntem în acest moment, în situația, încă de a schimba, cum zicea Claudiu… lăutarul? Fiecare e responsabil de zicerile proprii”.

Relația cu premierul Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu a descris colaborarea cu Ilie Bolojan drept „grea”. „Grea. Interacțiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluții bune pentru români. Un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee care vine din afara propriei gândiri. Nu se interacționează simplu”, a afirmat liderul PSD. Întrebat dacă Bolojan dialoghează cu PSD, Grindeanu a răspuns că premierul „își prezintă propria viziune”. „Nu e vorba doar de PSD aici. E vorba și de UDMR și de USR”, a adăugat el.