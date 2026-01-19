Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul PSD confirmă că ar putea urma „schimbarea lăutarului”

După atacul de duminică al numărului doi în PSD, Claudiu Manda, la adresa lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a sugerat, luni seară, la România TV, că, dacă situația politică o va impune, ar putea urma „schimbarea lăutarului”, cum a afirmase colegul său de partid, într-o metaforă.

Afirmațiile vin în contextul tensiunilor tot mai vizibile din coaliția de guvernare.



„Am văzut declarațiile colegului meu, Claudiu Manda. Dacă va fi nevoie, da. Haideți să vorbim despre câteva lucruri discutate și astăzi în coaliție. Am anunțat acest lucru de câteva luni bune”, a spus Grindeanu în emisiunea Punctul Culminant.

Liderul social-democraților a criticat public direcția economică promovată de premier, avertizând că o strategie bazată exclusiv pe reduceri bugetare, concedieri și noi taxe riscă să împingă România într-o „situație economică nefericită”.

„Este obligatoriu ca, odată cu următoarea asumare – cea legată de administrațiile locale și centrale – să existe un pachet clar de relansare economică. Am invitat și celelalte partide să vină cu propuneri, să adoptăm acest pachet pentru relansare. Nu poți să vii doar cu tăieri, care țin de o parte negativă, fără să încerci să mizezi pe măsuri economice. Dacă tot tai și adaugi taxe, ajungi într-o situație economică nefericită”, a mai spus Sorin Grindeanu în exclusivitate la România TV.

Grindeanu a acuzat și lipsa de consultare în interiorul coaliției, afirmând că decizii cu impact pe termen lung sunt luate fără transparență și fără a fi explicate cetățenilor. Grindeanu a invocat inclusiv subiectul acordului Mercosur, despre care spune că nu poate fi asumat „în numele României”, fără o dezbatere reală.

„Este o condiție pe care PSD o pune și a pus-o prim-ministrului de luni bune. Sigur că scârțâie această coaliție și nu este vorba doar de prim-ministru. Este vorba și de alte partide, în speță de USR, și a mai fost această discuție dacă e să vorbim de Mercosur. Nu poți să iei decizii în numele României pe zeci de ani de acum înainte fără să explici românilor – nu coaliției – la ce angajezi această țară. O fi bine, o fi rău, nu știu, dar nu este normal ca românii să nu știe”, a mai psus Grindeanu la România TV.

Amintim că secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a folosit o metaforă la adresa premierului Ilie Bolojan.

„Mai degrabă domnul Bolojan cântă, dar nu cântă din același playlist", a spus Manda la Antena 3.

Social-democratul a adăugat:

„Ar putea veni momentul să schimbăm lăutarul".