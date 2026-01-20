search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Grindeanu, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pentru pachetul de relansare economică: „Un gest logic și așteptat de tot mediul de afaceri"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți, 20 ianuarie, că măsurile social-democraților „de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice”.

Sorin Grindeanu/FOTO: Captură video PSD
Sorin Grindeanu/FOTO: Captură video PSD

„Este o decizie unanimă a Coaliției de guvernare luată după (prea) multe luni în care am făcut eforturi susținute să-l convingem pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susținerea firmelor românești reprezintă o prioritate absolută a Guvernului!”, transmite Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, adoptarea acestor măsuri reprezintă „un gest logic și așteptat de tot mediul de afaceri” și includ „credit fiscal majorat și alte facilități pentru stimularea noilor investiții - garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată, deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare.”

„În aceeași măsură, reprezintă și un gest de reparație morală după ce, în 2025, tot efortul guvernării de a reduce deficitul bugetar s-a făcut cu eforturile populației și firmelor.

Tocmai de aceea, mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în fața Comisiei Europene! Nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele”, adaugă Grindeanu.

Nu în ultimul rând, acesta a subliniat că PSD insistă ca deficitul trebuie să fie diminuat ca o urmare firească a unei creșteri economice sănătoase, nu al tăierilor continue de investițiile ce sunt gura de oxigen a mediului de afaceri.

„De aceea, programul de relansare economică propus de PSD este soluția firească pentru a proteja și susține companiile românești, aceasta fiind singura garanție a unei dezvoltării sănătoase a economiei noastre!”, încheie liderul PSD.

Premierul Ilie Bolojan a propus, luni, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, ca pe 29 ianuarie Guvernul să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului pentru proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, dar și pentru pachetul de măsuri destinat relansării economice.  

În cadrul aceleiași ședințe, coaliția a hotărât înființarea unui comitet care să se ocupe de elaborarea bugetului pe 2026. Structura va include reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ai fiecăruia dintre cele patru partide și ai autorităților locale din municipii, orașe și comune. Comitetul va fi condus de vicepremierul Tanczos Barna.

Surse politice menționează că PSD a solicitat înființarea acestui for în contextul reducerii, față de 2025, a sumelor alocate localităților prin cotele defalcate de TVA și impozitul pe venit, ceea ce ar putea obliga multe unități administrativ-teritoriale să-și asigure o parte mai mare din finanțare din resurse proprii.

Discuțiile au abordat și alte subiecte, inclusiv declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, privind posibila trimitere de trupe românești în Groenlanda.

