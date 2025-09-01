Sorin Grindeanu, după şedinţa din coaliţie: „S-a convenit pe anumite amendamente”. Impozitul minim pe cifra de afaceri se va aplica în continuare

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord asupra unor amendamente cheie din al doilea pachet de măsuri propus de Guvernul Bolojan. Printre acestea se află menținerea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA).

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a anunțat luni, 1 septembrie, după ședința coaliției, că au fost convenite mai multe amendamente la al doilea pachet de măsuri pregătit de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Unul dintre cele mai importante amendamente păstrarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), în ciuda intenției Guvernului de a-l înlocui cu o taxă pe afiliați. Practic, social-democrații cer ca ambele impozite să rămână în vigoare.

Alte propuneri vizează scutirea de la plata contribuției de sănătate (CASS) pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului, pentru personalul monahal, veteranii și invalizii de război, precum și văduvele de război.

În schimb, PSD propune ca refugiații ucraineni, migranții și apatrizii să achite CASS pentru toate sumele acordate de statul român, după cum a precizat Adrian Câciu.

Vă reamintim că Parlamentulse reuneşte luni, în prima zi a noii sesiuni ordinare, pentru a dezbate și asuma răspunderea Guvernului pe cinci proiecte de lege majore. Ședințele comune ale Senatului și Camerei Deputaților sunt programate să înceapă la ora 19:00, cu posibilitatea participării fizice sau online a parlamentarilor.

Cele cinci proiecte asupra cărora Guvernul urmează să își angajeze răspunderea sunt: modificarea legislației pensiilor de serviciu, reforme în domeniul sănătății, îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, eficientizarea activității unor autorități administrative autonome și măsuri de redresare a resurselor publice. Singura inițiativă exclusă din acest pachet este reforma administrației locale, ce ar fi presupus concedierea a aproximativ 40.000 de funcționari, amânată din cauza divergențelor din coaliție.