Premierul Ilie Bolojan, dicuții la Guvern cu președintele Partidului Popular European Manfred Weber, pe tema deficitului bugetar

Premierul Ilie Bolojan l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, discuțiile vizând consolidarea unei Europe puternice şi sigure pe flancul de est, sprijinul PPE pentru România în dialogul cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar dar şi implementarea şi finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.

„Discuţiile au vizat principalele priorităţi europene şi naţionale: consolidarea unei Europe puternice şi sigure pe flancul de est; sprijinul PPE pentru România în dialogul cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar; implementarea şi finalizarea proiectelor finanţate prin PNRR, cu accent pe investiţii esenţiale în spitale şi infrastructură rutieră”, precizează Executivul.

„O Europă puternică şi sigură este un obiectiv pentru care lucrăm împreună”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

La rândul său, Manfred Weber a subliniat importanţa construirii unui pilon european de apărare şi a responsabilităţii comune pentru securitatea întregii Uniuni. „Numai împreună putem garanta o Europă stabilă şi sigură”, a afirmat oficialul european.

Guvernul României rămâne angajat în promovarea unei dezvoltări durabile pe termen lung, bazată pe investiţii, competitivitate şi parteneriat la nivel european, menţionează sursa citată.

Premierul a subliniat că parteneriatul României cu Partidul Popular European, cea mai mare familie politică europeană, are un rol important în consolidarea proiectului european şi în sprijinirea intereselor naţionale în dialogul cu instituţiile Uniunii Europene.

La rândul său, preşedintele PPE, Manfred Weber, a evidenţiat importanţa unităţii europene în faţa provocărilor actuale, accentuând dimensiunea securităţii comune:

„Un prim element este stabilitatea, apoi vine creşterea economică, iar al treilea punct este securitatea. Este urgent nevoie de construirea unui pilon european de apărare, iar Scutul de Est al Europei nu este doar responsabilitatea României sau a statelor baltice, ci o responsabilitate comună a tuturor ţărilor membre”, a spus Weber.

Discuţiile au subliniat importanţa continuării acestui parteneriat, cu accent pe investiţii, competitivitate şi securitate, ca bază pentru o dezvoltare stabilă şi sustenabilă pe termen lung.

La întrevederea de la Palatul Victoria alături de premierul Ilie Bolojan au participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi europarlamentarul Siegfried Mureşan.